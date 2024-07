Grażyna Torbicka zawsze nosi latem. Idealny zestaw dla kobiet w każdym wieku

Grażyna Torbicka to ikona polskiej telewizji, ale też mody. Dziennikarka od lat zachwyca swoim niepowtarzalnym stylem, który próbują naśladować wiele dojrzałych kobiet. Ale nie tylko! Klasa Torbickiej to wzór także dla młodszych pań. Jej stylizacje są synonimem elegancji i subtelności, a jednocześnie są zawsze na czasie i pasują do konkretnych okazji. Podpowiadamy, co zrobić, żeby wyglądać tak dobrze jak gwiazda, a przy tym czuć się swobodnie i dobrze we własnym ciele.