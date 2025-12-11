Spis treści: Bluzka i spódnica: duet idealny na wigilię Czas na biel Garnitur idealny na święta Stylizacja na wigilię. O czym należy pamiętać?

Szukasz inspirującej stylizacji na wigilię? Wszystko zależy od tego, gdzie spędzisz ten wyjątkowy wieczór. Wigilia w większym gronie osób nabiera bardziej formalnego charakteru, z kolei ta bardziej kameralna daje więcej swobody. Niezależnie od miejsca, każda z nas chce wyglądać stylowo i z klasą. Niekoniecznie musisz stawiać na królujące w tym sezonie cekiny. Na wigilię idealnie sprawdzi się również minimalizm.

Wystarczy spojrzeć na trzy stylizacje Katarzyny Cichopek. Proste zestawienia, a jaki efekt! Co więcej, wybrane przez prezenterkę elementy garderoby z powodzeniem wykorzystasz na inne świąteczno-noworoczne spotkania. Chociaż to sukienka wydaje się oczywistym wyborem, równie dobrze sprawdzą się też inne, równie stylowe elementy garderoby.

Bluzka i spódnica: duet idealny na wigilię

W tym sezonie wśród najmodniejszych kolorów króluje burgund. Katarzyna Cichopek udowadnia, że cały total look we wspomnianej barwie wygląda elegancko i stylowo. Prezenterka postawiła na prosty zestaw składający się z bluzki z kopertowym dekoltem i prostej spódnicy o długości midi.

Minimalistyczny zestaw podkreślił sylwetkę. Co więcej, wybrana przez Cichopek bluzka pomaga ją świetnie wymodelować. To zasługa dekoltu w kształcie litery V, który optycznie wysmukla brzuch i podkreśla talię.

Katarzyna Cichopek w burgundowej kreacji AKPA AKPA

Czas na biel

W szafie Cichopek króluje od dawna: biel jest jednym z ulubionych kolorów gwiazdy. Dość często wybiera garnitury czy sukienki właśnie w tej barwie. To świetna alternatywa dla czerni - jest równie elegancki i można wręcz powiedzieć: "anielski". Mowa przede wszystkim o białej koszuli, która jest idealna na różne okazje.

Cichopek wybrała model ze złotymi detalami. Uwagę zwraca przede wszystkim delikatny łańcuszek podkreślający dekolt w kształcie litery V. Koszulę zestawiła z prostą, beżową spódnicą o długości midi. Całość zwieńczyły czółenka w pasującym do niej kolorze.

Katarzyna Cichopek w eleganckiej stylizacji AKPA AKPA

Garnitur idealny na święta

Jeśli nie koszula i spódnica, to może garnitur? Katarzyna Cichopek w jednym z odcinków halo tu polsat zaprezentowała się w komplecie składającym się z jednorzędowej marynarki zapinanej na guzik i spodni z szerokimi nogawkami. Postawiła na kolor bordowy - jeden z najmodniejszych w tym sezonie. Komplet zestawiła z białą bluzką i szpilkami w podobnym do garnituru odcieniu. Całość uzupełniła subtelną biżuterią.

Garnitur to świetna alternatywa dla sukienki. Sprawdza się na różne okazje - wystarczy, że wybierzesz odpowiedni fason i ulubiony kolor. Na liście "klasyków" znajduje się oczywiście ten w kolorze czarnym czy szarym.

Katarzyna Cichopek w garniturze idealnym na święta AKPA AKPA

Stylizacja na wigilię. O czym należy pamiętać?

Harmonijna kolorystyka, stylowe dodatki i odpowiednie fasony - to prosty i sprawdzony przepis na udaną wigilijną stylizację. Sukienka daje szerokie pole manewru, ponieważ można z nią stworzyć wiele efektownych stylizacji. Ważne, by czuć się w niej dobrze i wybrać fason podkreślający atuty sylwetki. Kolory? Czerwień i butelkowa zieleń od razu wprowadzą cię w świąteczny klimat.

Podczas wigilii idealnie sprawdzi się hasło: "klasyka broni się sama". Warto postawić na minimalistyczne kroje i gładkie materiały. Wśród materiałów, na które warto zwrócić uwagę znajdują się satyna, welur i jedwab. Jeśli wigilia ma być przede wszystkim kameralna i przytulna, w klimat idealnie wpisze się sukienka dzianinowa.

Kombinezon to również dobre rozwiązanie na wyjątkowy wieczór. Na wigilię sprawdzi się zwłaszcza satynowy w kolorze czerwonym, czarnym lub granatowym.

Niezależnie od tego, co wybierzesz, zadbaj o dodatki. To one nadadzą całości określonego charakteru. Warto postawić na subtelne akcenty w postaci kolczyków, naszyjników i bransoletek.

A teraz czas na ostatni, ale jakże ważny punkt. Buty. Na wigilię w domowym zaciszu sprawdzą się stylowe i wygodne baleriny. Do sukienek maxi czy eleganckich zestawów dobieraj klasyczne szpilki. Z kolei garnitur będzie świetnie wyglądał w połączeniu z botkami.

