Komfortowo, ale elegancko? A może kobieco, ale z nutką lekkości? Sierpniowe wesele ma swój jeden, niebagatelny plus - niemal pewną, słoneczną pogodę - dając w ten sposób idealny pretekst do stylizacyjnych szaleństw.

Co ubrać na wesele w sierpniu? Chociaż w ostatnim czasie głośno było o wszelkich alternatywach dla sukienek - na czele z kobiecymi garniturami, eleganckimi kombinezonami i spódnicami maxi w połączeniu z krótkim topem, z mody wciąż nie wychodzą sukienki. I to one podczas letnich upałów zdają się być najlepszą opcją. Katarzyna Cichopek zachęca.