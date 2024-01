Lara Gessler z roku na rok coraz lepiej czuje się w temacie mody. Widać, że ubrania sprawiają jej przyjemność. Nie boi się odważnych połączeń, ale nigdy nie przesadza. Jej stylizacje są wyraziste, ale jednocześnie nie krzyczą "tu jestem". Można ją naśladować. Tym razem zadała szyku płaszczem w najmodniejszym teraz kolorze pomidora, piękną bluzką i butami typu Mary Jane, które połączyła z białymi skarpetkami.

Buty typu Mary Jane

Fason Mary Jane to buty na cienkiej podeszwie (choć spotyka się teraz, np. w Zarze i takie na mocnym tzw. traktorze), o okrągłym nosku i - co najważniejsze - zapinane na jeden lub dwa paski. Pierwotnie Mary Jane były lakierowane i czarne, ale teraz można je znaleźć w najróżniejszych kolorach. Ewoluowały też paski - mogą być, mogą mieć ćwieki, mogą błyszczeć, być wstążkami, mieć klamry itd. Również noski nie są już wyłącznie lekko zaokrąglone. W sklepach znajdziemy też takie o kwadratowym lub spiczastym wykończeniu.

Najważniejsze w butach tego typu jest to, że pasek jest umieszczony niżej niż kostka, są więc bardzo wygodne i nie skracają nogi.

Zdjęcie Lara Gessler / MWMedia

Z czym łączyć buty Mary Jane? Klasyczne baleriny tego tupu to buty niezwykle wprost uniwersalne. Nie ma kobiety, która nie dopasowałaby do nich rzeczy ze swojej szafy. Można je nosić na co dzień, na wielkie wyjścia i w każdym wieku. Doskonale wyglądają z dżinsami, świetnie z sukienką, elegancko z garniturem. Buty idealne! Nic dziwnego, że Francuzki tak je kochają od lat.

Dla odważnych - takich jak Lara Gessler - Mary Jane to kolejne pole do modowego popisu. My jesteśmy zachwycone tym, jak wyglądają w zestawieniu z białymi skarpetami. Na pewno spróbujemy!

Zdjęcie Lara Gessler / MWMedia