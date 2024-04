Ta część garderoby ma długą historię i jest uważana za ikonę amerykańskiej mody. Kurtki jeansowe były popularne wśród mężczyzn i kobiet jako casualowe okrycie wierzchnie i często kojarzone z niezależnością i wolnością. Wiele znanych osobistości, takich jak James Dean czy John Lennon, przyczyniło się do ich popularyzacji.

Kurtki jeansowe praktycznie nigdy nie wychodzą z mody, ponieważ z łatwością można dopasować je zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych stylizacji. Dżins to materiał, który jest znany ze swojej wytrzymałości, dlatego taka kurtka posłuży nawet przez kilka lat. Kurtki dżinsowe są dostępne w różnych krojach i kolorach, co sprawia, że świetnie komponują się zarówno ze spodniami, jaki i sukienkami.