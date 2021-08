Magdalena Stużyńska-Brauer: Styl wzorowej uczennicy zamieniła na klasę i szyk

Magdalena Stępień pochwaliła się zdjęciem z lotniska! „Kobieta petarda!”

Wiele kobiet zastanawia się jak nosić czerwień. To wymagający kolor, który świadczy o sile naszego charakteru. Jeżeli nie mamy ochoty na wybijanie się z tłumu, to powinniśmy o nim zapomnieć. Natomiast jeżeli kreacja w tym kolorze to manifest pewności siebie, kobiecości i odwagi to warto zastosować kilka sprawdzonych trików, które na ściance przetestowała Magdalena Stużyńska-Brauer. Aktorka jeszcze kilka lat temu kamuflowała się za swetrami i niedopasowanymi do sylwetki koszulami. Jednak to się zmieniło i atuty swojej figury bohaterka "Przyjaciółek" podkreśla w odważny sposób. Spójrzcie, jaki ma pomysł na czerwień.



Zdjęcie Magdalena Stużyńska-Brauer ma 161 cm wzrostu. Długie suknie wydłużają sylwetkę aktorki / MWMedia

Magdalena Stużyńska-Brauer: Idealne sukienki dla niskich kobiet

Sukienka z głębokim dekoltem i wyeksponowaną talią zawsze sprawdzi się na wieczorowych eventach. Uwagę przykuwają bufiaste rękawy, które dodają lekkości całej stylizacji. Ta nuta romantyzmu idealnie pasuje do Magdaleny Stużyńskiej-Brauer.

Podobnie jak dopasowane sukienki z rozcięciem. To ponadczasowa forma, która sprawdzi się nie tylko w blasku fleszy, ale na weselach. Profilowana góra, podkreślona linia bioder. Ważną rolę w tej sukience odgrywa tkanina. Grubszy materiał na podszewce, odpowiednio zebrany przez krawcową będzie tworzył tzw. efekt rybki. Przyznacie, że całość prezentuje się zmysłowo?

Zdjęcie Magdalena Stużyńska-Brauer do tej kreacji powinna wybrać mniejszą torebkę /MWMedia



Kiedy początkowo wchodziłam do pokoju, w którym siedzieli koledzy, widziałam pewne onieśmielenie. Teraz już go nie ma. Zostałam więc kumplem (śmiech). Oczywiście, jak każda kobieta, lubię się podobać i lubię, kiedy się o mnie dba. Nie należę jednak do tych, które oczekują nieustannej adoracji czy potwierdzania swojej atrakcyjności. Nie jestem też kobietą bluszczem, która potrzebuje męskiej pomocy. Dla nas wszystkich w kabarecie jest to dosyć wygodne. Bo ani ja nie mam niespełnionych oczekiwań, ani koledzy nie muszą się przesadnie starać. Oczywiście jest mi bardzo miło, gdy zauważą, że mam na przykład ładną fryzurę. Miłe słowa i życzliwość zawsze bardzo mnie cieszą. Magdalena Stużyńska-Bauer, Styl.pl

Magdalena Stużyńska-Brauer kocha szpilki. Z czym je łączy?

Ostatnią propozycją na wykorzystanie czerwieni przez aktorkę jest kombinezon. Utarła się opinia, że ten look pasuje tylko wysokim kobietom. Czyżby? Magdalena Stużyńska-Brauer ma 1,61 cm wzrostu, a w kombinezonach prezentuje się znakomicie. Może dlatego, że chętnie ubiera do nich szpilki? I to jest właśnie ta rada, którą warto wykorzystać jednakowo przy noszeniu sukienek do kostki oraz kombinezonów w wersji wieczorowej.



Zdjęcie Magdalena Stużyńska-Brauer uwielbia nosić szpilki / Andras Szilagyi / MWMedia

