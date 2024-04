Paryżanki noszą je na potęgę. Wiosną stracimy głowę na punkcie tych butów

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Na obcasach, w różnych kształtach, z wąskim, mocno wyszczuplającym nogę noskiem. Klapki mule to jeden z najgorętszych kandydatów do tytułu najbardziej wszechstronnych butów tego sezonu. Na paryskich ulicach święcą już triumfy, szturmem wdzierając się do ofert sieciówek. W swojej szafie ma je także Edyta Pazura. W czym tkwi ich fenomen?