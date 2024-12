Co to jest kolor Pantone i jak się go wybiera?

Pantone Color Institute od lat wskazuje odcień, który ma odzwierciedlać społeczne emocje i nadchodzące trendy. Proces ten nie jest przypadkowy - eksperci analizują wszystko: od wybiegów mody, przez sztukę, po wydarzenia kulturowe i ekonomiczne. Wybór Mocha Mousse na rok 2025 ma swoje głębokie uzasadnienie.

Jak wyjaśnia Laurie Pressman, wiceprezes Pantone, inspiracją była "niekończąca się potrzeba harmonii, spokoju i równowagi - zarówno mentalnej, jak i fizycznej". Ten odcień to symbol połączenia, jedności i minimalizmu, który doskonale wpisuje się w nurt quiet luxury i dążenie do ponadczasowości.

Dlaczego Mocha Mousse?

Brązy przez lata były w modzie często pomijane na rzecz bardziej klasycznych neutralnych odcieni, takich jak czernie czy biele. Jednak Mocha Mousse zmienia tę perspektywę. Jak podkreśla Leatrice Eiseman, dyrektorka Pantone, "percepcja brązu ewoluowała od skromnej i przyziemnej do aspiracyjnej".

W świecie mody Mocha Mousse to nie tylko tło, ale i bohater stylizacji. Projektanci, tacy jak Fendi, Gucci czy Acne Studios, promują go w formie maxi sukienek i asymetrycznych kreacji, pokazując, jak pięknie łączy się z teksturami i formami.

Mocha Mousse (kawowy mus) został wybrany kolorem roku 2025, ponieważ brązy są równie eleganckie jak biel czy czerń, a od lat były pomijane 123RF/PICSEL

Komu pasuje i jak nosić Mocha Mousse?

Mocha Mousse to niezwykle uniwersalny kolor, który potrafi dostosować się do różnorodnych typów urody, dodając elegancji i subtelności. Osoby o jasnej karnacji mogą nosić ten odcień jako delikatny kontrast, zestawiając go z akcentami w intensywnych kolorach, takich jak butelkowa zieleń czy złoto. Dzięki temu zyskują efekt wyrazistości i blasku, a Mocha Mousse nie przytłacza ich naturalnych tonów. Z kolei osoby o ciepłych odcieniach skóry odnajdują w tym kolorze prawdziwego sprzymierzeńca - jego delikatne, ziemiste nuty doskonale współgrają z kremowymi i beżowymi odcieniami, tworząc harmonijny i naturalny wygląd.

Mocha Mousse pasuje praktycznie każdej karnacji i w zależności od typu urody, ten może stanowić podstawę ubioru lub być jego dodatkiem 123RF/PICSEL

Dla chłodnych typów urody Mocha Mousse staje się ciekawym tłem dla metalicznych dodatków, takich jak srebro czy stalowe szarości, a także pastelowych akcentów w odcieniach różu lub błękitu. To kolor, który odnajdzie się zarówno w formalnych stylizacjach - w formie eleganckich garniturów czy sukienek - jak i w codziennych zestawach, gdzie można go łączyć z dzianiną czy denimem. Stylizacje w tonacji monochromatycznej z Mocha Mousse w roli głównej nadają klasy i podkreślają minimalizm, podczas gdy połączenie go z odważniejszymi wzorami czy fakturami pozwala na bardziej kreatywne podejście do mody.

Gwiazdy, które pokochały Mocha Mousse

Nie trzeba było długo czekać, aby Mocha Mousse pojawił się na czerwonych dywanach. Ikony stylu, takie jak Zendaya czy Cate Blanchett, już teraz wprowadzają ten odcień do swoich stylizacji, pokazując jego wszechstronność i ponadczasowy urok. Zendaya zachwyciła niedawno w aksamitnej sukni w odcieniu Mocha Mousse, którą zestawiła z delikatną biżuterią i minimalistycznym makijażem, podkreślającym jej naturalne piękno. Cate Blanchett natomiast postawiła na elegancki garnitur w tym kolorze, udowadniając, że Mocha Mousse świetnie odnajduje się w formalnych stylizacjach, dodając im nowoczesności i charakteru.

Jedną z gwiazd, które pokochały Mocha Mousse jest Cate Blanchett. Aktorka na premierę jednego z filmów założyła garnitur w kawowym kolorze Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pictures Getty Images

Kolor ten widziany jest także u innych gwiazd, takich jak Margot Robbie czy Timothée Chalamet, którzy z powodzeniem wprowadzają go do swoich codziennych i wieczorowych looków. Ich wybory pokazują, że Mocha Mousse to nie tylko trend, lecz także barwa, która pozwala na wyrażenie osobowości i stylu, niezależnie od okazji.

Gdzie jeszcze wykorzystać Mocha Mousse?

Mocha Mousse nie ogranicza się jedynie do garderoby - jego wszechstronność sprawia, że doskonale odnajduje się również w innych dziedzinach życia. W świecie wnętrz, ten odcień brązu staje się coraz bardziej popularny jako alternatywa dla klasycznych beżów i szarości. Na ścianach wprowadza ciepło i poczucie bezpieczeństwa, sprawiając, że przestrzeń nabiera przytulności. W tapicerowanych meblach, takich jak sofy czy fotele, Mocha Mousse działa uspokajająco, jednocześnie dodając wnętrzu elegancji i ponadczasowego charakteru.

Mocha Mousse idealnie nada się także do wnętrz, którym nadaje elegancji, a jednocześnie działa uspokajająco 123RF/PICSEL

W makijażu odcień ten sprawdza się jako doskonała baza do naturalnych, subtelnych looków. Cienie do powiek w kolorze Mocha Mousse podkreślają spojrzenie, a bronzery i pomadki w tym odcieniu nadają cerze zdrowego, słonecznego blasku. Nie sposób też pominąć lakierów do paznokci, które w odcieniu kawowego musu wyglądają zarówno nowocześnie, jak i szykownie. W projektowaniu graficznym Mocha Mousse pojawia się jako neutralny, elegancki akcent, który dodaje projektom profesjonalizmu i klasy.

