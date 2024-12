Girl math, to, tłumacząc z angielskiego "babska matematyka", lub matematyka dla dziewczyn. Trend tiktokowy z takim hashtagiem stał się bardzo popularny, bowiem okazuje się, że filozofię kobiecej ekonomii rozumieją niemal wszystkie kobiety na świecie. Logika zakupowa i wydawania pieniędzy, a także ich oszczędzania oraz zarabiania w przypadku kobiet i ich zamiłowania do zakupów różni się znacznie od podstawowych zasad matematyki i ekonomii, do których większość z nas przywykła.