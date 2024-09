Zanim więc zdecydujemy się na koloryzację, dzięki której uzyskamy odcień, który zachwycił nas na jednym ze zdjęć w internecie, sprawdźmy, czy będzie on do nas pasował. Nie każdy bowiem kolor, który w założeniu powinien odmłodzić twarz, będzie korespondował z naszą karnacją i kolorem oczu. Może się więc okazać, że da nam on efekt odwrotny od oczekiwanego, czyli jednym słowem postarzy nas.

Dla wielu z nas “czterdziestka" to szczególny wiek. Nie tylko ze względu na rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu, ale również dlatego, iż często to właśnie w okolicach 40. roku życia zaczynamy dostrzegać coraz wyraźniejsze objawy upływającego czasu.

Pierwszy kolor, jaki przychodzi nam do głowy, jeśli myślimy o tym, aby wizualnie odjąć sobie lat, to bez wątpienia blond. I słusznie. Nie tylko dodaje on twarzy świeżości, ale i jest to odcień, który pasuje większości Polek ze względu na nasz słowiański typ urody. Paleta blondów jest szeroka, na jaki więc odcień się zdecydować?