Istnieje szereg fryzur, które mogą nam odjąć optycznie lat. Wiele z nich to dobrze znane i lubiane style, takie jak klasyczny bob , fryzura pixie cut , czy delikatne warstwowe fale . Charakteryzują się one przede wszystkim lekkością, naturalnością i świeżością.

Z kolei chłodne odcienie zbliżone do szarości nie zawsze są najlepszym wyborem, ponieważ mogą sprawiać wrażenie siwych włosów. Z uwagi na to, że siwe włosy kojarzą się ze starszym wiekiem , u kobiet po 50. roku życia mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Jeśli jednak lubisz swój naturalny siwy odcień włosów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy nim pozostać.

Jeżeli chcesz nadać swoim włosom lekkości, unikaj fryzur z mocnym tapirowaniem , szczególnie jeśli są one krótkie. Tego rodzaju fryzury mogą nie tylko zwiększyć wizualnie objętość głowy , ale także dodać lat twojemu wyglądowi. Odradzamy również upinanie włosów w kok , a w szczególności wysoki kok, który może podkreślić ostre rysy twarzy. Zamiast tego, luźno upuszczone włosy, przycięte w stylu popularnego boba lub nawet krótsze, mogą przyczynić się do odmłodzenia twojego wyglądu. Wśród polecanych fryzur dla kobiet po 50. znajdziemy m.in.:

Wiek to tylko liczba, a odpowiednio dobrana fryzura może być jak eliksir młodości. Fryzury, które nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji , są idealne dla pań ceniących swój czas. Proste cięcia z lekkimi warstwami mogą wydobyć piękno naturalnych włosów i dodać im objętości. Takie fryzury są elastyczne - pasują do każdego typu urody i można je nosić zarówno w wersji gładkiej, jak i falowanej.

Z wiekiem włosy mogą zyskać na objętości lub stać się rzadsze, co wymaga od nas wyboru stylizacji, która to uwzględni. Krótkie cięcia mogą być sprzymierzeńcem cienkich kosmyków , nadając im pełni, podczas gdy długie , warstwowe fryzury mogą okiełznać bujniejsze pasma .

Nie mniej ważny jest kształt twarzy, który jak mapa wskazuje drogę do idealnego cięcia. Różnorodne style mogą albo akcentować, albo łagodzić charakterystyczne cechy, więc kluczowe jest znalezienie takiego, który będzie celebrować twoją unikalność. Bob czy lob mogą być komplementem dla sercowatej twarzy , a warstwowe cięcia mogą zmiękczyć rysy bardziej kwadratowej . Warto też mieć na uwadze, że z wiekiem mogą pojawić się zmiany w kolorze skóry czy jej strukturze, co również wpływa na ostateczny efekt fryzjerskiego dzieła.

Zastanów się nad wprowadzeniem do swojej fryzury delikatnej , miękkiej grzywki , która może odmłodzić twoją twarz i dodać świeżości do twojego stylu. Grzywka jest świetnym sposobem na złagodzenie rysów twarzy i nadanie jej bardziej energicznego charakteru.

Krótkie, dynamiczne cięcia typu pixie są doskonałym wyborem dla kobiet z charakterem. Długie warstwy i lekko nieuporządkowany wygląd dodają luzu i młodzieńczego ducha. To fryzura, która świetnie komponuje się z okrągłą twarzą, równoważąc jej proporcje. Cięcie pixie jest niezwykle praktyczne - łatwo je ułożyć w różnorodne style, od eleganckich po bardziej swobodne i pełne tekstury. Dodatkowo takie cięcie potrafi dodać gęstości rzadszym włosom, co jest idealne dla pań z delikatniejszymi kosmykami. Z właściwymi produktami do stylizacji, pixie może być zarówno zabawne, jak i eleganckie.