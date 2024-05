Optycznie wyszczuplą brzuch i zaznaczą talię. By tak się stało, unikaj tych błędów

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Doskonałe pod wieloma względami. Zapewniają komfort ruchów, modelując przy tym sylwetkę. Optycznie wyszczuplają brzuch, idealnie podkreślając też talię. A do tego maksymalnie wydłużają nogi, sprawiając, że te wyglądają na dłuższe i smuklejsze. By tak się jednak stało, wystrzegaj się prostych, stylizacyjnych błędów. A jeansy z wysokim stanem z pewnością ci za to podziękują.