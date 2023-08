Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się radosną nowiną. Jej rodzina wkrótce się powiększy

Joanna Racewicz zachwyca w kobiecej sesji. Wybrała nietypową scenerię. "Uwielbiam" Zupełnie nowe hity, zaskakujące zapowiedzi i wielkie grono niepowtarzalnych, wyjątkowych gwiazd. Tak właśnie wyglądała tegoroczna jesienna ramówka telewizji Polsat, w trakcie której stacja zaprezentowała najważniejsze nowe i powracające programy.

Na prowadzącego wydarzenie wybrany został Krzysztof Ibisz, któremu na scenie towarzyszył Maciej Rock. Na miejscu nie mogło zabraknąć również uwielbianych przez widzów Polsatu celebrytów, aktorów, wokalistów i prezenterów. Wszyscy prezentowali się wyjątkowo - część gwiazd wybrała kreacje nawiązujące do najnowszych trendów, część postawiła na klasykę. Kto wypadł najlepiej?

Gwiazdy na ramówce Polsatu. Te panie zachwyciły kreacjami

Doda

Doda jak zwykle postanowiła zabłysnąć i pojawiła się na imprezie ubrana w oryginalny, biały kombinezon, opinający jej perfekcyjną sylwetkę. Kreacja promuje najnowszy show gwiazdy - "Doda. Dream Show", który będzie miał premierę już jesienią.

Doda

Oliwia Bieniuk

Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka pojawiła się na ramówce Polsatu w białej, krótkiej sukience z bufiastymi rękawami, do której dobrała białe szpilki i małą torebeczkę.

Oliwia Bieniuk

Paulina Chylewska

Na klasykę zdecydowała się natomiast dziennikarka i prezenterka Paulina Chylewska, która zaprezentowała się w czarnej, eleganckiej bluzce na ramiączkach, do której dobrała białe spodnie i czarne dodatki.

Paulina Chylewska

Marta Dąbrowska

Na biel i czerń postawiła również Marta Dąbrowska, która zadecydowała się na długą, czarną suknię z imponującym dekoltem, do której dobrała białą marynarkę. Dopełnieniem stylizacji były ułożone w klasyczne fale włosy.

Marta Dąbrowska

Monika Miller

Monika Miller postanowiła zaskoczyć i pojawiła się na imprezie Polsatu w długiej, żółtej sukni, która odsłoniła jej liczne tatuaże. Dopełnieniem stylizacji była czarna, klasyczna torebka.

Monika Miller

Ewelina Flinta

Dawno niewidziana Ewelina Flinta zdecydowała się na zawsze modną czerń, którą przełamała szarą marynarką. Jak zawsze główną rolę w stylizacji grały piękne, ogniście rude włosy wokalistki.

Ewelina Flinta

Paulina Gałązka

Aktorka Paulina Gałązka podkreśliła swoją perfekcyjną figurę białą sukienką mini, do której dobrała jasne szpilki i małą torebkę.

Paulina Gałązka

Dorota Gawryluk

Dorota Gawryluk doskonale czuje trendy, więc zdecydowała się na wyjątkowo modny w tym sezonie róż. Dziennikarka Polsatu wybrała oryginalną sukienkę do kolan, do której dobrała czerwone szpilki.

Dorota Gawryluk

Karolina Gilon

Karolina Gilon również postawiła na róż i zaprezentowała się w oversizowej marynarce, którą zestawiła z lateksowymi, czarnymi spodniami i malutką niebieską torebką. Prezenterka Polsatu doskonale wie, co w modzie piszczy!

Karolina Gilon

Joanna Horodyńska

Joanna Horodyńska to kolejna gwiazda, która... kocha róż. Modelka i stylistka wybrała oryginalną, różową sukienkę do kolan, do której dobrała niebieską torebkę, sandałki i duże, czarne okulary przeciwsłoneczne. Jak zwykle wyglądała obłędnie!

Joanna Horodyńska

