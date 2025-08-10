Dodaj kilka kropli do żelazka. Prasowanie będzie przyjemne jak nigdy dotąd

Dlaczego lepiej unikać płynów do płukania tkanin?

Płyny do płukania tkanin na dłuższą metę wyrządzają więcej szkody niż pożytku. Chemiczne substancje osadzają się i kumulują na włóknach, sprawiając, że tkaniny stają się sztywne i szorstkie. Szybciej niszczą też nasze ubrania. Syntetyczne substancje zapachowe zawierają też lotne związki organiczne, które unoszą się w powietrzu i trafiają do naszych dróg oddechowych. Mogą wywoływać podrażnienia skóry, bóle głowy, a nawet alergię.

Wlej kilka kropel do żelazka - prasowanie będzie przyjemnością

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest sprytny trik podczas prasowania, który zapewni ubraniom trwały i świeży zapach. Do ok. 250 ml wody wlewanej do żelazka wystarczy dodać kilka kropli ulubionego olejku eterycznego, np. lawendowego lub eukaliptusowego. Konieczne jest też wlanie ok. 20 ml alkoholu, który rozcieńczy olejek i uchroni przed powstawaniem tłustych plam na tkaninach. Taka domowej roboty woda do prasowania usztywni też tkaniny i sprawi, że będą bardziej odporne na zagniecenia. Innym sposobem jest dodanie do wody odrobiny ulubionych perfum.

Pachnąca woda do żelazka sprawi, że pranie będzie przyjemnie pachnieć 123RF/PICSEL

Jak łatwo i przyjemnie prasować ubrania?

Żeby prasowanie było bardziej efektywne i zabierało mniej czasu, pamiętaj o kilku kwestiach. Przede wszystkim postaw na funkcjonalny i wygodny sprzęt oraz deskę do prasowania o jak największej powierzchni. Ważna jest też możliwość regulowania wysokości. Tkaniny najlepiej prasuje się też, kiedy są lekko wilgotne po praniu. Uważnie czytaj też etykiety i ustawiaj maksymalną możliwą temperaturę prasowania oznaczoną na metce. Ubrania najlepiej też rozwiesić od razu po zakończeniu prania - unikniesz w ten sposób nadmiernego zagniecenia tkanin.

