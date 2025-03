Kurtka, która nie pasuje? Idealnie!

Zapomnij o klasycznym podejściu, że wiosną nosimy lekkie płaszcze i przewiewne kurtki. "Wrong Jacket Theory" to zabawa proporcjami i konwencją - im mniej oczywisty wybór, tym lepiej. Pikowana bomberka w ciepły dzień? Dlaczego nie. Skórzana ramoneska na letnią sukienkę? Jak najbardziej. Elegancki trench do dresowego zestawu? Strzał w dziesiątkę. Ten trend polega na przełamywaniu schematów i noszeniu tego, co teoretycznie "nie pasuje".

Paris Fashion Week Edward Berthelot/Getty Images

Im mniej przewidywalnie, tym lepiej

Najlepsze w "Wrong Jacket Theory" jest to, że nie wymaga inwestowania w nowe ubrania - wystarczy spojrzeć na swoją szafę inaczej niż dotychczas. Masz puchówkę, którą teoretycznie powinnaś schować do przyszłej zimy? Noś ją na T-shirt i kolarki. Znalazłaś cienką marynarkę, która wydaje się zbyt lekka na chłodniejsze dni? Zarzuć ją na bluzę z kapturem. W tym trendzie chodzi o luz, pewność siebie i odrobinę modowej przewrotności. Bo w końcu najlepsze stylizacje to te, które łamią zasady, zamiast ich przestrzegać.

Moda, która nie lubi oczywistych rozwiązań

Zamiast zastanawiać się, jaka kurtka będzie najbardziej "odpowiednia", wybierasz taką, która zrobi różnicę. Może być oversize’owa, za ciężka albo wręcz przeciwnie - zbyt lekka na daną pogodę. Liczy się efekt. Bo moda, zamiast dopasowywać się do zasad, coraz częściej je odwraca. W tym sezonie to ty decydujesz, co pasuje - a "Wrong Jacket Theory" daje ci do tego pełne prawo.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o sile kobiet i wspieraniu się INTERIA.PL