Blokada do drzwi... czy blokada dla rozsądku?

Moda ma to do siebie, że lubi zaskakiwać. Czasem jednak granica między innowacją a absurdem robi się tak cienka, że trudno powiedzieć, po której stronie się znajdujemy. Oto Zara Home wprowadziła do swojej kolekcji... kamień. Tak, dobrze czytasz - kamień. Nie magiczny. Nie szlachetny. Zwykły kamień, który - uwaga - pełni funkcję blokady do drzwi. Żeby nie było zbyt minimalistycznie, dorzucono do niego kawałek liny splecionej z liści palmowych. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie cena. 129 zł za to, co wielu z nas mogłoby znaleźć podczas niedzielnego spaceru nad rzeką.

Internet szybko podchwycił temat, a lawina komentarzy ruszyła. Jedni gratulowali Zarze umiejętności sprzedania dosłownie "czegokolwiek" pod modnym szyldem designu, inni próbowali doszukać się w tym produkcie głębszego sensu. Może to hołd dla natury? Może zwrot w stronę minimalizmu w wystroju wnętrz? A może konsumencki eksperyment, sprawdzający na co klienci są w stanie wydać pieniądze?

Kamień z Zara Home Zara Instagram

Od Indonezji po Twój salon

Co ciekawe, ten element dekoracyjny nie pochodzi z pierwszego lepszego ogródka, lecz aż z Indonezji. Zara Home zapewnia, że to "produkt naturalny", co w tym przypadku brzmi jak podkreślanie, że woda jest mokra. Ale właśnie ta egzotyczna podróż kamienia stała się kolejnym punktem zapalnym w dyskusji. Transportowanie ciężkich kamieni przez pół świata, tylko po to, żeby zablokować drzwi w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie czy krakowskim Kazimierzu? Ekologiczne to nie jest.

Właśnie w tej sprawie zwróciliśmy się do przedstawicieli Zary z prośbą o komentarz. Jakie były intencje stojące za tym projektem? Czy spodziewali się takiej reakcji? No i - last but not least - czy w planach jest limitowana edycja kamieni w różnych kształtach i odcieniach? Czekamy na odpowiedź.

Czy to już sztuka?

W poszukiwaniu idei stojącej za tym produktem można by powiedzieć, że Zara jedynie podąża śladem wielkich artystów. W końcu Marcel Duchamp sprzedawał zwykły pisuar jako dzieło sztuki, a Banksy potrafi zniszczyć obraz w trakcie aukcji, by jego wartość wzrosła. Może więc kamień z liną to ironiczne spojrzenie na rynek dóbr luksusowych? A może próba edukacji społeczeństwa, które płaci za coś, co mogłoby podnieść z ziemi za darmo?



Jedno jest pewne - jeśli chcesz mieć ten obiekt designu w swoim domu, musisz się spieszyć. Może być tak, że wkrótce stanie się on kolekcjonerskim unikatem. A jeśli nie chcesz wydawać 129 zł, zawsze możesz wyjść na dwór i poszukać własnego kamienia.



