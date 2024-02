Spis treści: 01 Drugie imiona żeńskie w 2023 roku

02 Drugie imiona męskie w 2023 roku

Drugie imiona żeńskie w 2023 roku

Niedawno poznaliśmy ranking imion nadawanych dzieciom w 2023 roku w Polsce. Jeśli chodzi o pierwsze imiona dla dziewczynek przez ostatnie 12 miesięcy bezsprzecznie królowała Zofia - imię to otrzymało 4968 dziewczynek. Na drugim miejscu uplasowała się Zuzanna, a podium zamyka Laura.

Zupełnie inaczej przedstawia się natomiast lista drugich imion żeńskich, co może wynikać z faktu, iż przy jego wyborze rodzice często kierują się imionami babć, a nie modą. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazła się Maria. Imię to jako drugie wybrano aż 5446 razy. Podium z kolei uzupełniają Anna (3782) oraz Zofia (1911).

Reklama

W czołowej dziesiątce drugich imion dla dziewczynek uplasowały się również: Magdalena, Wiktoria, Helena, Katarzyna, Julia, Aleksandra oraz Barbara. Z tego grona tylko Julia była także w czołówce pierwszych imion.

Przeczytaj też: Imię zrobiło furorę na Podkarpaciu. W 2023 otrzymały je 303 dziewczynki

Drugie imiona męskie w 2023 roku

Z kolei wśród imion męskich pierwsze miejsce należało do Nikodema. Imię to otrzymało aż 6532 chłopców. Za jego plecami uplasował się Antoni, ostatnie miejsce na podium to Jan.

Podobnie jak w przypadku imion żeńskich również inaczej wyglądała czołówka najczęściej wybieranych drugich imion dla chłopców. Najwięcej, bo aż 4216 razy, nadano imię Jan. Za nim uplasowali się Piotr (2447) oraz Józef (2044).

Pierwszą dziesiątkę zestawienia uzupełniają natomiast: Stanisław, Michał, Krzysztof, Adam, Jakub, Andrzej oraz Antoni. Spośród nich Antoni, Jakub i Stanisław powtórzyli się także w czołówce rankingu pierwszych imion.

Zobacz również: Kobiety o tych imionach mają piękną osobowość. Czy jesteś jedną z nich?