Spis treści: 01 Jakie właściwości mają truskawki? Oto dlaczego warto je jeść

02 Pielęgnacja truskawek wiosną. Jakie mają wymagania?

03 Wiosenne nawożenie — wykonaj je już dziś

Jakie właściwości mają truskawki? Oto dlaczego warto je jeść

Truskawki od lat są doceniane za swoje walory smakowe. Należą do grona ulubionych owoców Polaków i wiele osób uprawia je we własnych ogródkach. Owoce te są niskokaloryczne i zawierają m.in. potas, wapń, fosfor, magnez, błonnik oraz flawonoidy. W dodatku są bogate w witaminę C, która jest silnym antyoksydantem, który walczy ze stresem oksydacyjnym.



Poza tym truskawki wspomagają pracę układu pokarmowego i mają niski indeks glikemiczny. W dodatku zawierają spore ilości wody, a więc pomagają w uzupełnianiu płynów w organizmie.

Reklama

Zobacz również: Posadź w kwietniu, a twój balkon będzie kipiał od kwiatów

Pielęgnacja truskawek wiosną. Jakie mają wymagania?

Prawidłowa pielęgnacja truskawek ma ogromne znaczenie dla rozpoczęcia zdrowego wzrostu roślin w nowym sezonie wegetacyjnym.



Rozpocząć ją powinniśmy już wiosną, a dokładniej w momencie, gdy zauważymy, że nasze rośliny wybudziły się z zimowego snu. Główną oznaką jest wypuszczanie nowych listków ze środka ich korony.



Pielęgnacja truskawek wiosną polega przede wszystkim na odchwaszczeniu i zasileniu ich gleby. Jest ona bardzo prosta, ponieważ truskawki nie mają zbyt dużych wymagań związanych z nawożeniem, o ile rosną na prawidłowym stanowisku. Pamiętajmy, że powinno być ono słoneczne i jednocześnie osłonięte przed silnym wiatrem. Natomiast gleba powinna być przepuszczalna o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (pH 5,5 - 6,5).

Zdjęcie Zadbaj o prawidłowe stanowisko i pielęgnację, a latem ciesz się pełnymi koszami owoców / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Zasadź obok tych roślin, a nie nadążysz ze zbieraniem owoców. Uwielbiają takie towarzystwo

Wiosenne nawożenie — wykonaj je już dziś

Przed przystąpieniem do nawożenia roślin musimy najpierw usunąć zeschnięte liście truskawek. Następnie musimy wypielić chwasty takie jak gwiazdnica pospolita, która zaczyna kwitnąć wraz z początkiem wiosny. Na koniec warto delikatnie i płytko spulchnić ziemię wokół truskawek motyką.



Następnie możemy przejść do nawożenia. Najlepszym i najbezpieczniejszym zasilaczem na wiosnę będzie kompost, który możemy samodzielnie wyprodukować na działce. Zamiennikiem może być obornik.



Gdy jednak zauważymy, że nasze rośliny wciąż są słabe, możemy sięgnąć po nawozy mineralne i organiczne. Świetnym nawozem może okazać się mączka bazaltowa, która nie tylko wzmacnia rośliny i uodparnia je na choroby, ale i użyźnia glebę. Jednocześnie wzbogaca ją w zestaw makro- i mikroelementów takich jak fosfor, potas, magnez, miedź, bor, żelazo i wiele innych.



Po zasileniu krzaczków warto rozłożyć pod nimi ściółkę, dzięki której uzyskamy czyste, i niezabrudzone ziemią plony. Ograniczy ona również wzrost chwastów, a także pomoże nam utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność wierzchniej warstwy gleby. Najlepiej sprawdzi się do tego słoma, kora lub też trociny.

Zobacz również: Zasadź obok papryki, a latem sąsiedzi będą patrzeć z zazdrością. Zbiory będą rekordowe