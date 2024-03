Papryka, mimo iż jest jedną z bardziej wymagających roślin, wciąż należy do grona stałych bywalców przydomowych ogródków. Działkowcy mocno cenią sobie bowiem smak własnoręcznie wyhodowanego warzywa, rok w rok przygotowując grządkę specjalnie pod jej umieszczenie.

By papryka w przyszłości zaskoczyła ilością wypuszczonych przez siebie warzyw, warto pomyśleć o tym już na etapie przesadzania jej do gruntu. Roślina, dla zdrowego i szybkiego wzrostu, powinna znaleźć się na dobrze nasłonecznionym, ciepłym i osłoniętym od wiatru stanowisku. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje również żyznego, przepuszczalnego i próchniczego podłoża o obojętnym lub lekko kwaśnym odczynie, najlepiej silnie zasilonego uprzednio kompostem.