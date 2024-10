Spis treści: 01 City-break w Wilnie za 43 zł? To możliwe dzięki wyjątkowej promocji

02 Wilno - idealne miejsce na jesienny wypad. Co warto tam zwiedzić?

03 Tanie podróże po Krajach Bałtyckich. Za kilkanaście złotych do Rygi, Tallina i Parnawy

City-break w Wilnie za 43 zł? To możliwe dzięki wyjątkowej promocji

Lux Express, międzynarodowy przewoźnik autokarowy, przygotował dla swoich klientów wyjątkową promocję. Do 12 października mogą oni zakupić bilet na przejazd na trasie Warszawa-Wilno za jedyne 43 zł (9,90 euro) w jedną stronę.



Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy zarezerwować bilet na podróż, która odbędzie się między 4 października a 18 grudnia. Co ważne, przy zakupie biletu należy wpisać specjalny kod promocyjny: JESIENLUX, który obniży cenę biletu do promocyjnej kwoty.



Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie rezerwacji co najmniej 48 godzin przed planowaną podróżą. Warto jednak pamiętać, że bilety promocyjne nie podlegają zwrotowi, a liczba miejsc dostępnych w tej cenie jest ograniczona. Dla miłośników taniego podróżowania to jednak idealna okazja, aby zobaczyć więcej za mniej.

Reklama

Zobacz również: Przełamują rutynę i pozwalają na chwilę wytchnienia. Polacy pokochali city breaki



Wilno - idealne miejsce na jesienny wypad. Co warto tam zwiedzić?

Wilno, jedno z najbardziej urokliwych miast Europy Wschodniej, stanowi doskonały wybór na krótki, jesienny wypad. Miasto oferuje turystom zarówno bogate życie kulturalne, jak i liczne atrakcje i zabytki. Co warto zobaczyć w Wilnie?



Góra Zamkowa z Basztą Giedymina to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc stolicy Litwy. Z jej szczytu rozpościera się piękny widok na całą stolicę. Kolejnym obowiązkowym punktem na mapie Wilna jest Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława - imponująca budowla, której historia sięga XIII wieku.



Nie można też zapomnieć o Ostrej Bramie, która jest ikoną nie tylko Wilna, ale i całej Litwy. Kaplica z obrazem Matki Boskiej stanowi cel pielgrzymek wiernych z całego świata i zachwyca swoją mistyczną aurą.



Miasto oferuje także bogatą scenę gastronomiczną. W licznych restauracjach można skosztować tradycyjnych litewskich potraw jak cepeliny czy chłodnik litewski. Wilno to prawdziwy raj dla smakoszy, którzy pragną połączyć zwiedzanie z degustacją lokalnych specjałów.

Zdjęcie Góra Zamkowa z Basztą Giedymina to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Podróże na własną rękę: Tydzień na Sri Lance za 2500 zł, dwa tygodnie w Egipcie za 1600 zł. Takich ofert już dawno nie było

Tanie podróże po Krajach Bałtyckich. Za kilkanaście złotych do Rygi, Tallina i Parnawy

Dla tych, którzy chcą wybrać się na dłuższą podróż, Lux Express oferuje promocyjne bilety także na inne trasy. Za kilkadziesiąt złotych możemy dotrzeć z Warszawy do takich miast jak Konwo (43 zł), Ryga (64 zł), Tallin (85 zł) czy Parnawa (85 zł). Te urokliwe miasta są doskonałym miejscem na krótki wypad lub dłuższe zwiedzanie, szczególnie dla osób, które lubią łączyć wypoczynek z odkrywaniem nowych miejsc.



Ryga, stolica Łotwy, słynie ze wspaniałej architektury secesyjnej i urokliwego starego miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacerując po Rydze, możemy podziwiać kolorowe kamienice, katedrę św. Jakuba oraz zamek ryski, który pełni funkcję rezydencji prezydenckiej. Tallin, stolica Estonii, przyciąga turystów swoją średniowieczną zabudową, a Parnawa, położona nad Zatoką Ryską, jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem.

Zobacz również: Miasto z najczystszym powietrzem w Polsce. To jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach