Moc przypraw i warzyw

Nie każda zupa wymaga mięsa czy kostki rosołowej. Barszcz czerwony, żurek, ogórkowa, kalafiorowa, jarzynowa - to tylko niektóre z listy dań idealnie smakujących bez tego typu dodatków. Kluczem do przygotowania zupy wegetariańskiej są przyprawy i warzywa. Ważne, aby w gotowanej bez ulepszaczy zupie było dużo jarzyn, bo wtedy wywar będzie o wiele smaczniejszy. Częstym błędem jest wrzucenie jedynie kilku warzyw do dużego garnka pełnego wody, przez co ich smak jest słabo wyczuwalny, a zupa niesmaczna.

To przyprawy w dużej mierze odpowiadają za smak zupy

Niezwykle ważne są też przyprawy - nie tylko sól i pieprz, ale także inne aromatyczne zioła, takie jak majeranek, oregano, szałwia, lubczyk, kurkuma, cząber, tymianek, rozmaryn, liść laurowy, ziele angielskie, bazylia, estragon, kminek czy kolendra. Smak barszczu czy żurku będzie o wiele lepszy, jeśli zostaną sowicie przyprawione czosnkiem i majerankiem. Do barszczu koniecznie też trzeba dodać ocet! Koperek podkręci aromat zupy kalafiorowej, jarzynowej i kapuśniaku, szczypiorek można dodać do kremu z pora czy ogórkowej, a natka pietruszki sprawdzi się nie tylko jako dodatek do rosołu, ale także zupy fasolowej, pomidorowej czy krupniku.

Gotowanie nie bez kozery nazywane jest sztuką kulinarną, bo daje dużą swobodę w wymyślaniu i próbowaniu nowych dodatków, dzięki którym dania wegetariańskie pieszczą podniebienie. Warto zamienić kuchnię w laboratorium i eksperymentować z różnymi przyprawami, aby znaleźć te, które najbardziej odpowiadają naszym kubkom smakowym.

Treściwe kremowe zupy

Krem z białych warzyw do pyszna i treściwa zupa, która nie wymaga bulionu mięsnego

Jeśli zupa ma być pożywna i treściwa, warto sięgnąć po dania wegetariańskie w płynnej, ale gęstej postaci. Kremy świetnie sprawdzają się jako zupy bez mięsa i kostki rosołowej. Takie danie wegetariańskie zapewni uczucie sytości na dłuższy czas. Kremowe zupy można przygotowywać z różnych warzyw: cukinii, dyni, kalafiora, buraków, marchewki, kukurydzy, pasternaku. Świetną alternatywą dla pomidorówki będzie gęsty krem z pomidorów. Warzywa na tego typu zupy należy gotować w niewielkiej ilości wody, a na koniec zmiksować blenderem. W zasadzie każdy krem można przygotować bez bulionu mięsnego - odpowiednio przyprawiony i wzbogacony łyżką śmietany będzie wyśmienity.

Jak ugotować zupę bez mięsa? Domowa kostka bulionowa

Domowa kostka bulionowa może skutecznie zastąpić tę kupioną w sklepie

Przygotowana wcześniej domowa kostka bulionowa może z powodzeniem zastąpić tę kupioną w sklepie. Zrobiony własnoręcznie dodatek daje pewność co do jakości użytych składników i jednocześnie skraca czas przygotowania potraw. Aby wykonać domową kostkę bulionową potrzebne będą:

Składniki pęczek lubczyku

pęczek natki pietruszki

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki sosu sojowego

3 duże marchewki

ćwiartka korzenia selera

pietruszka

cebula

2 ząbki czosnku

1/2 białej części pora

4 ziarna ziela angielskiego

2 łyżeczki pieprzu

liść laurowy

łyżeczka kurkumy

łyżeczka ziaren kolendry

łyżeczka tymianku

łyżeczka oregano

łyżeczka słodkiej papryki

łyżeczka ostrej papryki

3-4 łyżeczki soli

2 szklanki wody

kilka suszonych, świeżych lub mrożonych grzybów

1. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie w woku bądź garnku.

2. Pora pokroić w plasterki i dodać do cebuli. Jeśli będzie taka konieczność, dolać nieco oliwy i smażyć przez trzy minuty.

3. Pokroić w plasterki selera naciowego i wymieszać z cebulą oraz porem.

4. Marchewkę, pietruszkę oraz selera korzeniowego umyć, obrać i zetrzeć na dużych oczkach tarki. Dodać do smażących się warzyw i podgrzewać przez około 10 minut.

5. Dodać sos sojowy i suszone przyprawy.

6. Grzyby zalać wodą i zagotować. Połączyć ze smażonymi warzywami i gotować bez przykrycia przez 10 minut.

7. Na koniec dodać świeże zioła.

8. Po wystudzeniu rozdrobnić malakserem lub blenderem. Przełożyć do słoika i szczelnie zamknąć. Można też masą wypełnić formę na kostki do lodu i włożyć do zamrażarki.

Domowa kostka bulionowa może być przechowywana w lodówce ponad miesiąc

Domową kostkę bulionową można przechowywać ponad miesiąc. Ważne, aby nie zmniejszać ilości soli w tym przepisie, bo jest ona używana jako substancja konserwująca. Przygotowany w ten sposób dodatek pozwoli szybko ugotować każdą zupę. Można wykorzystywać go w taki sam sposób, w jaki używamy kupionych w sklepie kostek bulionowych.

Jak przygotować zupę bez mięsa i kostki rosołowej? Można ugotować ją na bazie suszonych warzyw. Mieszankę dostępną w sklepie wystarczy wrzucić do garnka z gotującą się wodą, co znacznie wzbogaci smak każdego płynnego dania wegetariańskiego.

Bulion grzybowy zamiast mięsa

Ciekawym i aromatycznym wywarem, który może posłużyć jako podstawa do zupy bez mięsa i kostki rosołowej, jest bulion grzybowy. Można na nim przygotować zupę, dodać do gulaszu, bigosu czy sosu. Osoby, które lubią grzyby i eksperymenty w kuchni, mogą zasmakować w barszczu i żurku przyrządzonych na jego podstawie. Aby przygotować bulion grzybowy, potrzebne będą:

Składniki 2 litry wody,

100 gr suszonych grzybów (opcjonalnie można dodać też kilka świeżych),

marchewka,

pietruszka,

ćwiartka selera,

cebula,

2 liście laurowe,

kilka ziaren ziela angielskiego,

łyżeczka suszonego lubczyku,

sól i pieprz do smaku

1. Grzyby należy opłukać i zalać na noc szklanką zimnej wody.



2. Następnego dnia warzywa (z wyjątkiem cebuli) umyć i obrać.



3. Jarzyny (bez cebuli) włożyć do garnka, zalać zimną wodą i zagotować.



4. Cebulę obrać z zewnętrznej łupki, opalić nad palnikiem przez dwie minuty i wrzucić do gotującego się bulionu.



5. Dodać przyprawy i namoczone przez noc grzyby - gotować 2 godziny.



Gdy wszystko inne zawiedzie, czasem smak zupy może uratować odrobina cukru

Cukier do zupy?

Przyglądając się składnikom kostki rosołowej, można zauważyć na liście także cukier. Jeśli pomimo stosowania różnych przypraw i wielu warzyw smak zupy ogórkowej, kalafiorowej czy jarzynowej nie do końca nam odpowiada, warto dodać do niej odrobinę cukru. Choć nie zalecamy tej metody ze względów zdrowotnych, to warto wiedzieć, że czasem tajemniczym składnikiem poprawiającym smak zupy bez mięsa i kostki rosołowej jest kilka białych kryształków.



Wśród babcinych przepisów

Jak ugotować zupę bez mięsa nie używając kostki rosołowej? Warto zapytać babcie o przepis

Przekonanie, że zupa wegetariańska to wynik aktualnie panującej mody, jest mitem. Niekiedy nasze babcie wcale nie dodawały do zupy mięsa, nie mówiąc już o kostce rosołowej, bo zwyczajnie wielu z nich nie było na to stać. Mięsiwo nie królowało codziennie na stołach przeciętnej polskiej rodziny, ponieważ było drogim towarem, na który społeczeństwo przez wiele lat po wojnie nie mogło sobie pozwolić. Jedzono je głównie w dni świąteczne, a nieco zamożniejsze rodziny raczyły się nim raz w tygodniu. Jak ugotować zupę bez mięsa nie używając kostki rosołowej? Warto zapytać o to babcie i mamy, bo w ich "przepiśnikach" z pewnością wiele jest tego typu dań wegetariańskich.

Zupa potrzebuje czasu

Zupa bez kostki rosołowej jest niesmaczna? Powodem może być przyzwyczajenie

Z pewnością wśród czytelników znajdą się osoby, które stwierdzą, że zupy bez mięsa i kostki są niesmaczne. Nie na darmo Cyceron twierdził, że "przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka". Zupa bez kostki rosołowej początkowo może nie odpowiadać koneserom, którzy całe życie dodawali do gotowania polepszacze. Dlatego warto pomyśleć o odzwyczajaniu się od tego smaku poprzez stopniowe zmniejszanie ilości wrzucanych do zupy sztucznych dodatków w postaci kostek rosołowych czy gotowych mieszanek przypraw, których głównym składnikiem jest sól. Jak to zrobić?

Z każdym kolejnym tygodniem dodawać mniejszą porcję kostki rosołowej czy gotowej przyprawy. Dzięki temu przeskok w smaku nie będzie tak duży i rodzina nawet nie zauważy, że zajada zupę bez mięsa, kostki rosołowej i z mniejszą ilością soli.



***



