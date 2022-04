Dzienne zapotrzebowanie na magnez dla dorosłego człowieka znajduje się w przedziale od 310 do 420 mg.

Zapotrzebowanie na magnez wzrasta w stresujących sytuacjach, w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego, u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Magnez - właściwości

Zdrowie Jak uzupełnić niedobory witamin po zimie? Magnez nazywany jest pierwiastkiem życia. Nie bez powodu - uczestniczy w prawie 300 procesach biochemicznych zachodzących w naszym organizmie. Wpływa na pracę wielu układów: odpornościowego, nerwowego, krwionośnego i mięśniowego. Jego najważniejsze funkcje to:

zmniejszanie ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, arytmii i zawału serca,

mniejsze ryzyko depresji i cukrzycy,

poprawa pracy szarych komórek,

wzmocnienie układu odpornościowego,

proces budowy kości i zębów,

poprawa trawienia,

regulacja pracy tarczycy,

poprawa pamięci i myślenia,

hamowanie powstawania kamieni w nerkach,

wspomaganie leczenia astmy,

łagodzenie bólu miesiączkowego.

Zobacz również: Magnez. Jakie objawy daje niedobór "pierwiastka życia"?

Czy jedna kawa wypłukuje magnez?

Kawa wypłukuje magnez z organizmu, ale jednocześnie go dostarcza. Zawarta w niej kofeina sprzyja zwiększonemu wydalaniu pierwiastka z organizmu. Do zwiększonego wydalania tego pierwiastka z organizmu dochodzi przez ok. 3 godziny od wypicia filiżanki. W grupie narażonej na jego wypłukiwanie są osoby, które piją 4 lub 5 filiżanek kawy dziennie.

Jeśli dziennie wypijasz jedną filiżankę kawy, nie masz powodu do obaw. Bezpiecznie jest wypijać maksymalnie dwie kawy dziennie. Chociaż w ciągu dnia pozbędziesz się ok. 4 mg magnezu, to jedna filiżanka kawy może zawierać ok. 7 mg magnezu. Bilans i tak wyjdzie na plus.

A czy picie herbaty wypłukuje magnez? Tak, ale wyłącznie w skrajnych przypadkach. Picie herbaty w ilościach umiarkowanych - od 2 do 3 filiżanek dziennie - na pewno nie grozi niedoborem magnezu.

Zobacz również: Magnez niezbędny do życia

Zdjęcie Jak uzupełnić magnez po kawie? Swoją dietę warto wzbogacić o te produkty / 123RF/PICSEL

Produkty bogate w magnez

Jak uzupełnić magnez po kawie? Swoją dietę warto wzbogacić m.in. o awokado, sok pomidorowy, mleko, orzechy czy kaszę gryczaną. Na liście produktów bogatych w magnez znalazły się również:

płatki owsiane,

ciemne pieczywo,

ryż,

szpinak,

natka pietruszki,

biała fasola,

banany,

ryby i owoce morza,

mleko,

jaja,

ser żółty,

kakao,

czekolada,

woda wysoko zmineralizowana,

pestki dyni.

Zdjęcie Odpowiednia dieta pomoże uzupełnić niedobory magnezu w organizmie / 123RF/PICSEL

Niedobory magnezu - objawy

Jak sprawdzić, że mam niedobory magnezu? Na liście objawów są m.in. spadek odporności, problemy ze snem, bóle głowy, drżenie powiek i rąk, brak energii, problemy ze stawami, rozdrażnienie, skurcze nóg.

Aby uniknąć tych dolegliwości, warto do swojego codziennego menu włączyć preparaty z magnezem. Jeśli jednak cierpisz na niedobór magnezu, chociaż starasz się przyjmować zalecaną jego dawkę, przyczyną może być spożywanie produktów utrudniających jego wchłanianie. I nie chodzi tutaj wyłącznie o kawę.

Zobacz również: Talerz zdrowego żywienia. Rozwiązanie problemu diet

Zdjęcie Stres może się przyczyniać do wypłukiwania magnezu z organizmu / 123RF/PICSEL

Co wypłukuje magnez z organizmu?

Alkohol - napoje alkoholowe zwiększają zużycie magnezu i zaburzają jego wchłanianie. Warto dodać, że alkohol wypłukuje również mikroelementy takie jak potas, sód, wapń, witaminy B6, B12 i C.

- napoje alkoholowe zwiększają zużycie magnezu i zaburzają jego wchłanianie. Warto dodać, że alkohol wypłukuje również mikroelementy takie jak potas, sód, wapń, witaminy B6, B12 i C. Posiłki z dużą zawartością wapnia i lipidów - ich obecność zmniejsza wchłanianie magnezu przez układ pokarmowy,

- ich obecność zmniejsza wchłanianie magnezu przez układ pokarmowy, Napoje z kwasem fosforowym - połączenie kwasu fosforowego z magnezem to nierozpuszczalne połączenie. To sprawia, że pierwiastek trudno się wchłania. Zawarta w napojach kofeina zmniejsza wchłanianie magnezu i wpływa na jego wypłukiwanie z organizmu,

- połączenie kwasu fosforowego z magnezem to nierozpuszczalne połączenie. To sprawia, że pierwiastek trudno się wchłania. Zawarta w napojach kofeina zmniejsza wchłanianie magnezu i wpływa na jego wypłukiwanie z organizmu, Insulina - nerki osób zażywających insulinę pracują na większych obrotach. Skutkuje to nadmiernym wydalaniem magnezu z moczem. Niedobór magnezu powoduje odporność na działanie insuliny, dlatego też chorujący na cukrzycę powinni zwracać uwagę na to, by pierwiastek w ich organizmie był na optymalnym poziomie,

- nerki osób zażywających insulinę pracują na większych obrotach. Skutkuje to nadmiernym wydalaniem magnezu z moczem. Niedobór magnezu powoduje odporność na działanie insuliny, dlatego też chorujący na cukrzycę powinni zwracać uwagę na to, by pierwiastek w ich organizmie był na optymalnym poziomie, Stres - długotrwały stres powoduje utratę magnezu i wpływa na jego szybsze wypłukiwanie. Niedobór tego pierwiastka powoduje, że stresujące sytuacje stają się bardziej dotkliwe, a związane z nimi napięcie może przerodzić się w stany głębszego przygnębienia.

Ile trwa uzupełnianie niedoboru magnezu?

Uzupełnianie niedoborów magnezu u osób młodych i zdrowych z pewnością będzie przebiegało szybciej niż u osób starszych, ciężko pracujących czy schorowanych. Lekkie niedobory magnezu są możliwe do uregulowania w ciągu doby. Sprawa staje się poważna, gdy w wyniku niedoboru magnezu zostaną naruszone kości. Wtedy jego uzupełnianie może potrwać dni czy nawet tygodnie.

