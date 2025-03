Ogrodnictwo księżycowe: Czy fazy Księżyca mają wpływ na wzrost roślin?

Księżyc kontroluje pływy oceanów - to fakt. Ale czy może sterować sokami roślin tak, jak wodą w morzach? Zwolennicy tej teorii twierdzą, że tak! Ich zdaniem, kiedy Księżyc jest w nowiu i pierwszej kwadrze, w roślinach soki unoszą się do góry, co sprzyja kiełkowaniu i wzrostowi części nadziemnych (np. sałaty czy fasoli). Natomiast w czasie ubywającego Księżyca, siły grawitacyjne rzekomo sprzyjają ukorzenianiu roślin, takich jak ziemniaki czy marchew.

Brzmi logicznie? Może. Ale jeśli zapytasz naukowców, to powiedzą, że żadnych twardych dowodów na tę teorię brak. W rzeczywistości wzrost roślin zależy od światła, wody, temperatury i składu gleby.