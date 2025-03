Czym jest boricha i co zawiera?

Boricha to herbata wytwarzana w procesie namaczania prażonych ziaren jęczmienia w gorącej wodzie. W Korei to jeden z najważniejszych napojów gaszących pragnienie, jego początki sięgają X wieku. W medycynie naturalnej do dziś stosuje się go do zwalczania stanów zapalnych, biegunki i ogólnego osłabienia. Dziś jest symbolem dbania o urodę i dłuższe życie. Boricha charakteryzuje się jasnobursztynową barwą i lekko orzechowym smakiem z nutą goryczy. Można ją pić na ciepło i na zimno. Napój jest popularny także w innych krajach Azji - przede wszystkim w Japonii (jako mugicha), Chinach i Tajwanie.

Niesamowite właściwości herbaty jęczmiennej

Boricha słynie z tego, że doskonale nawadnia organizm i na długo gasi pragnienie. Dzięki temu wspiera procesy detoksykacji i utrzymuje optymalne nawilżenie skóry. Jest też bogatym źródłem silnych przeciwutleniaczy. Oznacza to, że pomaga zwalczać stany zapalne w organizmie i usuwa wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i przedwczesne procesy starzenia się. Koreańska herbata jest też idealnym napojem na dolegliwości trawienne - poprawia perystaltykę jelit, chroni przed zaparciami i nudnościami, wspiera pracę żołądka. Wykazuje też właściwości antybakteryjne i zmniejsza ryzyko próchnicy.

Herbata jęczmienna ma również zbawienny wpływ na układ nerwowy - ułatwia relaks i zasypianie, pomaga walczyć ze stresem i poprawia nastrój. Wykazuje też korzystny wpływ na układ krążenia - pomaga regulować ciśnienie tętnicze i wzmacnia naczynia krwionośne.

Boricha w pielęgnacji skóry

Herbatę z jęczmienia warto też stosować zewnętrznie - zmniejsza opuchliznę twarzy, odżywia i nawilża cerę. Wystudzoną herbatę warto dodawać do kąpieli (najlepiej wlać 2 litry naparu) lub przemywać nią twarz. Koreanki mrożą ją w postaci kostek lodu, a następnie przykładają je do twarzy, by pobudzić krążenie i zmniejszyć opuchliznę. Boricha sprawdzi się również jako płukanka do włosów - nada im blasku i sprawi, że staną się miękkie i wygładzone.

Jak przygotować koreańską herbatę i kiedy najlepiej ją pić?

Boricha jest niskokaloryczna i nie zawiera kofeiny, mogą ją pić także dzieci. Jeśli spożywamy ją w związku z dolegliwościami trawiennymi, najlepiej robić to pół godziny przed posiłkiem. Przyrządzanie herbaty w azjatyckich krajach jest prawdziwym rytuałem. Jeśli chcemy samodzielnie przygotować borichę, wystarczy kupić prażone ziarna jęczmienia. Możemy je też samodzielnie uprażyć: wystarczy je wsypać na suchą, patelnię i prażyć przez 7-10 minut na wolnym ogniu, często mieszając - powinny przybrać złoto-brązowy kolor i wydzielać przyjemny aromat.

Przepis na herbatę jęczmienną

Do przygotowania 1,5 litra herbaty wystarczy nam szklanka ziaren. Po uprażeniu należy je wsypać do 1,5 l wrzątku, a następnie doprowadzić do wrzenia i gotować przez 20 minut, dopóki ziarna nie osiądą na dnie naczynia. Po przecedzeniu herbatę można pić kilka razy dziennie na ciepło lub na zimno (najlepiej przechowywać ją w lodówce).

