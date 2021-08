Rok szkolny 2021/2022. Dni wolne? Ferie? Egzaminy? [Znamy daty]

Rok szkolny 2021/2022 kalendarz dni wolnych

Uczniowie już kompletują szkolną wyprawkę. Szkoła w trybie stacjonarnym zacznie się za niecałe dwa tygodnie. Kiedy w tym roku wypadają dni wolne od nauki? Jest kilka dat, które dadzą uczniom oddech od szkolnych obowiązków. Z pewnością można już zaznaczyć datę 11 listopada oraz 6 stycznia, święto Trzech Króli wypada we czwartek, który będzie dniem wolnym. I to nie koniec. Do listy można dopisać 1 i 3 maja oraz Boże Ciało, które wypada 16 czerwca 2022.

Jednak uczniów, nauczycieli i rodziców interesują także dłuższe przerwy. Szczególnie loterią co roku są ferie zimowe. Do tego dochodzą święta i egzaminy. Oto kalendarz na rok szkolny 2021/2022. Mamy nadzieje, że będzie pomocny.

Rok szkolny 2021/2022. Kiedy wypadają ferie zimowe?

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 1 / 11 Wrzesień 2021 Już 1 września po wakacyjnej przerwie zabrzmi szkolny dzwonek. Uczniowie po ponad dwóch miesiącach wakacji wracają do ławek w trybie stacjonarnym. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

