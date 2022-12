"Ten, który zwyciężył dla ludu". Chłopcy o tym imieniu są odważni i ambitni

Mikołaj: "Ten, który zwyciężył dla ludu"

Imię Mikołaj pochodzi z języka greckiego i stanowi połączenie dwóch słów: "nike" - zwycięstwo oraz "laos" - lud. W dosłownym tłumaczeniu Mikołaj to "zwycięstwo ludu", jednak częściej to imię tłumaczy się jako "ten, który zwyciężył dla ludu". Cechy, które wyróżniają Mikołajów to ambicja, odwaga i odpowiedzialność. Mężczyźni o tym imieniu śmiało podejmują ryzyko, są inteligentni i zorientowani na osiąganie założonych celów.

Do wad Mikołajów należy zaliczyć niezbyt wysokie umiejętności interpersonalne, chłód w stosunkach z innymi ludźmi i niezbyt rozwinięta empatia.



Reklama

Zobacz również: Katarzynki to męska wersja andrzejek. Kiedy wypadają i jak je obchodzić?

Nie tylko 6 grudnia, czyli kiedy imieniny świętuje Mikołaj

Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie wiedziałaby, kiedy wypadają imieniny Mikołaja. Szczególnie w dzieciństwie z niecierpliwością czekamy na mikołajki, podczas których święty z Miry przynosi prezenty grzecznym dzieciom. Jednak Mikołaj wcale nie musi obchodzić imienin 6 grudnia, w kalendarzu jest jeszcze sporo innych dat: 21 marca, 9 i 19 maja, 2 czerwca, 9 lipca, 10 września, 13 października, 13 listopada.

Zobacz również: "Cudzoziemka". To imię nosi pół miliona Polek

Ilu jest w Polsce Mikołajów?

Mikołaj cieszył się dość dużą popularnością wśród rodziców dzieci urodzonych w 2021 r. To imię nadano 5205 razy, co dało mu siódmą pozycję w rankingu najczęściej wybieranych imion dla chłopców. Pierwsze miejsce zajął Antoni (7821), kolejno byli: Jan, Aleksander, Franciszek, Jakub, Leon). Jak widać, rodzice chętnie wybierają dla swoich synów to imię.

Ilu jest w Polsce Mikołajów? Według danych na 24 stycznia 2022 r. w rejestrze PESEL w rubryce imię "Mikołaj" pojawia się 127 tysięcy razy. Daje to Mikołajom 56 pozycję wśród najczęstszych imion w Polsce. Na pierwszym miejscu tego rankingu jest imię Piotr, które nosi 695 tysięcy Polaków. Imię Mikołaj może być zatem dobrym wyborem dla rodziców, którzy nie chcą, by ich dziecko miało zbyt popularne imię, ale też zależy im na tym, by nie było ono zbyt dziwne i wyszukane.

Zobacz również: O tym pięknym męskim imieniu Polacy już prawie zapomnieli. Oznacza "dzielny, mężny"