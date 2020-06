Zupa z młodej kapusty

Sycąca, pożywna, konkretna oraz bardzo smaczna. Ma lekkość wiosennej zupy i solidną mięsną wkładkę, dostarcza witamin, jednocześnie zaspokajając każdy głód.

Solidna porcja zdrowia o smaku młodej kapusty

Składniki 1/4 główki młodej kapusty

400 g mięsa pokrojonego w kostkę (z udźca indyka lub piersi z kurczaka)

4 ziemniaki

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

3-4 ząbki czosnku

kawałek selera

1 pomidor

2-3 łyżki koncentratu pomidorowego

1,5-2 litrów wody

3-4 łyżki oleju,

1 łyżka mielonego siemienia lnianego lub 2 łyżki mąki do zagęszczenia zupy

1. Smażymy na oleju/smalcu cebulę pokrojoną w piórka, następnie dodajemy czosnek pokrojony drobno, później mięso także pokrojone w kostkę, wsypujemy przyprawy (wszystkie, oprócz kopru). Smażymy, aż mięso stanie się miękkie.

2. Do garnka wlewamy wodę i wrzucamy pokrojone w kostkę warzywa: marchewkę, pietruszkę, seler, a także pokrojone w kostkę ziemniaki, solimy, gotujemy.

3. Szatkujemy nożem kapustę, wrzucamy ją do gotującej się zupy. Gdy warzywa będą miękkie, dodajemy do garnka zawartość patelni. Po ok. 10 min. wlewamy przetartego na tarce pomidora, a także koncentrat pomidorowy. Po 5 min. zagęszczamy zupę siemieniem lub mąką rozmieszaną z wodą.