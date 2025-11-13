Sieć Lidl informuje o wycofaniu ze sprzedaży niektórych przypraw marki Knorr . Mowa o produktach: "Knorr Fix Spaghetti 4 sery z brokułami 39 g" oraz "Knorr Fix panierka Chrupiący kurczak z czosnkiem 70 g" .

W komunikacie czytamy, że: "Powód wycofania: na skutek błędu produkcyjnego w zakładzie, część opakowań może nie nadawać się do spożycia". Niestety sieć sklepów nie precyzuje, na czym polega "błąd produkcyjny" i dlaczego "część opakowań", a raczej zawartość opakowań, "może nie nadawać się do spożycia".