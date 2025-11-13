Lidl pilnie wycofuje produkty. Jeśli masz je w domu, nie spożywaj

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Lidl wydał pilny komunikat, w którym informuje o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży artykułów spożywczych znanej marki. Przedstawiciele sieci dyskontów apelują do klientów, by nie spożywali produktów wskazanych w ostrzeżeniu.

Lidl wydał pilne ostrzeżenie ws. wycofanych produktów
Lidl wydał pilne ostrzeżenie ws. wycofanych produktówThorsten Nilson123RF/PICSEL

Przyprawy znanej marki wycofane ze sprzedaży

Sieć Lidl informuje o wycofaniu ze sprzedaży niektórych przypraw marki Knorr. Mowa o produktach: "Knorr Fix Spaghetti 4 sery z brokułami 39 g" oraz "Knorr Fix panierka Chrupiący kurczak z czosnkiem 70 g".

W komunikacie czytamy, że: "Powód wycofania: na skutek błędu produkcyjnego w zakładzie, część opakowań może nie nadawać się do spożycia". Niestety sieć sklepów nie precyzuje, na czym polega "błąd produkcyjny" i dlaczego "część opakowań", a raczej zawartość opakowań, "może nie nadawać się do spożycia".

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Knorr Fix Spaghetti 4 sery z brokułami 39 g

Kod EAN: 8710522989043

Partie produkcyjne: 527822C93, 527922C93

Data przydatności: 30.04.2027

Nazwa produktu: Knorr Fix panierka Chrupiący kurczak z czosnkiem 70 g

Kod EAN: 8720182508034

Partie produkcyjne: 527902C93

Data przydatności: 30.04.2027

Dwa opakowania produktów marki Knorr, jedno z nich to mieszanka do spaghetti z czterema serami i brokułami, drugie to mieszanka do chrupiącego kurczaka z czosnkiem; opakowania zawierają zdjęcia gotowych potraw oraz składniki użyte w przepisach.
Lidl wycofuje ze sprzedaży niektóre produkty marki KnorrINTERIA.PL/Informacja prasowa

Lidl apeluje do klientów

Osoby, które posiadają produkty wskazane w komunikacie, nie powinny ich spożywać. Wadliwy produkt można zwrócić w sklepach Lidl. "Za zwrócony produkt otrzymają Państwo pełen zwrot kosztu zakupu" - dodaje sieć.

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiemPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze