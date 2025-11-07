Nowa atrakcja turystyczna w Małopolsce będzie hitem? Jest zupełnie za darmo
Turyści mogą już korzystać z nowej atrakcji w Małopolsce, która pochłonęła 1,5 mln zł. Na Pańskiej Górze w Andrychowie otwarto wieżę widokową liczącą 154 schody i wznoszącą się na wysokość ponad 32 metrów. Na tarasie widokowym może przebywać jednocześnie 30 osób.
Nowa atrakcja turystyczna w Małopolsce. Można korzystać za darmo
Wieża widokowa stanęła na Pańskiej Górze w Andrychowie, położonej 432 metry n.p.m. Konstrukcja, z której można podziwiać panoramę, wysoka jest na 32,5 metra, liczy 154 schody, a na jej 27. piętrze znajduje się taras widokowy, mieszczący maksymalnie 30 osób.
Budowa wieży rozpoczęła się w marcu br. od wylania solidnych fundamentów, następnie stawiano drewniano-stalową konstrukcję. Wstęp na wieżę jest bezpłatny, a przy sprzyjających warunkach pogodowych można dostrzec z niej Tatry.
"Wieża została wyposażona w instrumenty optyczne umożliwiające podziwianie szczegółów krajobrazu. Dodatkowo będzie możliwe podziwianie widoków na specjalnym telebimie wyświetlającym obraz z kamery umieszczonej na szczycie konstrukcji" - wskazuje Urząd Miasta w Andrychowie.
Całkowity koszt budowy wieży wyniósł 1 516 337 zł, z czego 95 proc. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zatem rzeczywisty koszt dla gminy wyniósł 75 816 zł. "To inwestycja, która doskonale wpisuje się w działania promujące aktywny wypoczynek i rozwój turystyki w regionie" - tłumaczą władze Andrychowa.
Pańska Góra, na której stanęła wieża widokowa, stanowi ważny element krajobrazu Andrychowa. "Góra ta jest świadkiem wielu zmian zachodzących na terenie miasta, a jej historia niejako odzwierciedla losy miasta. Od wielu lat mieszkańcy Andrychowa wykorzystywali górę do różnych celów, lecz zawsze musieli dzielić się jej zasobami ze środowiskiem naturalnym" - czytamy w serwisie panskagora.edu.pl.
Andrychów z kolejnymi inwestycjami
Jak informuje Polska Agencja Prasowa - oprócz wieży na Pańskiej Górze powstaną wrzosowiska, alpinarium, winnica oraz budki dla ptaków i nietoperzy. Ponadto w centrum Andrychowa stanąć ma tężnia solankowa dla mieszkańców i turystów.