Spis treści: Polacy wśród państw objętych ruchem bezwizowym Podróżowanie po Chinach jest łatwiejsze niż myślisz Internet w Chinach. Jak obejść zaporę sieciową? Chiny otwierają się na turystów. Europa na czele listy

Polacy wśród państw objętych ruchem bezwizowym

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że program bezwizowy, który pierwotnie miał obowiązywać do końca 2025 roku, zostaje przedłużony do 31 grudnia 2026 roku. Obywatele 45 państw, w tym Polski, mogą wjechać do Chin na okres do 30 dni bez konieczności posiadania wizy.

Ułatwienia dotyczą podróży turystycznych, biznesowych, wizyt u rodziny oraz tranzytu.

Do listy krajów objętych ruchem bezwizowym od listopada tego roku dołączy również Szwecja.

Podróżowanie po Chinach jest łatwiejsze niż myślisz

Wyjazd do Chin może wydawać się sporym wyzwaniem ze względu na barierę językową i odmienną kulturę, jednak w rzeczywistości podróżowanie po tym kraju jest zaskakująco proste i intuicyjne.

Większość spraw - od zakupu biletów na atrakcje turystyczne po płatności w komunikacji miejskiej - można załatwić w jednej aplikacji mobilnej. Jest nią Alipay - platforma płatności online, która umożliwia nam płacenie za usługi i produkty w całych Chinach. Wystarczy podpiąć pod nią kartę płatniczą (najlepiej wielowalutową jak np. Revolut) i gotowe.

To właśnie w aplikacji Alipay szybko i bezproblemowo zapłacimy za metro, zamówimy przejazd Didi (chiński odpowiednik Ubera), a nawet zamówimy posiłek w restauracji czy kawiarni, płacąc za wszystko jednym kliknięciem.

Nawet osoby, które nie czują się biegłe technologicznie, bez trudu odnajdą się w systemie, ponieważ aplikacja jest intuicyjna, a w internecie znajdziemy wiele poradników dotyczących tego, jak jej używać.

Z kolei podróże po Chinach są bardzo komfortowe dzięki nowoczesnej sieci szybkich kolei (pociągi osiągają prędkość nawet 350 km/h). W ten sposób w krótkim czasie można dotrzeć do największych miast i atrakcji turystycznych, takich jak Pekin, Szanghaj, Chengdu czy Xi'an.

Decyzja o przedłużeniu ruchu bezwizowego to nie tylko ukłon w stronę turystów, ale także sygnał, że Chiny stawiają na większą otwartość i globalną współpracę. Dla Polaków to doskonała okazja, by bez zbędnych formalności poznać fascynującą kulturę, smaki i krajobrazy jednego z najciekawszych krajów świata.

W Chinach niemal wszystko możemy załatwić z poziomu aplikacji Alipay, w tym zamówić i zapłacić za przejazd taksówką Dave Tacon East News

Internet w Chinach. Jak obejść zaporę sieciową?

Przed podróżą do Chin turystów powstrzymuje jeszcze jedna kwestia - "chiński firewall", czyli zapora sieciowa, która blokuje dostęp do Google oraz mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram.

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie - wystarczy, że przed wylotem zakupimy wirtualną kartę eSIM przez jeden z zagranicznych serwisów m.in. Holafly, Nomad, czy też Airlo. Kierują one ruch internetowy poza Chiny kontynentalne, dlatego umożliwiają korzystanie z "naszego" internetu, bez żadnych ograniczeń, czy nawet instalowania dodatkowo płatnych VPN-ów, które umożliwiają dostęp do treści zablokowanych geograficznie i omijają cenzurę Internetu.

Od starożytnych zabytków po nowoczesne miasta - Chiny to kraj niezwykle zróżnicowany 123RF/PICSEL

Chiny otwierają się na turystów. Europa na czele listy

Spośród 45 państw objętych decyzją chińskich władz, aż 32 to kraje europejskie. W programie uczestniczą również państwa z Azji, Ameryki Południowej, a także Australia i Nowa Zelandia. Rząd w Pekinie podkreśla, że to element strategii zwiększania otwartości kraju, wspierania turystyki i ułatwienia współpracy gospodarczej.

Choć polityka bezwizowa dotyczy wyłącznie krótkoterminowych wizyt, osoby planujące dłuższy pobyt - np. naukę lub pracę - wciąż muszą ubiegać się o wizę.

Polska została objęta programem w lipcu 2023 roku, co od tego czasu znacząco zwiększyło zainteresowanie podróżami do Chin.

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Podróże na własną rękę: Największa pułapka tanich lotów Karolina Burda INTERIA.PL