Zatwierdzono nowe taryfy na prąd

Na trzy ostatnie miesiące 2025 r. Prezes URE zatwierdził zmiany taryf na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców uprawnionych, w tym w gospodarstwach domowych spółkom: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron Sprzedaż GZE.

"Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w zatwierdzonych przez Prezesa URE zmianach taryf wyniesie 572,64 zł/MWh i będzie obowiązywała od 1 października do 31 grudnia 2025 r. Przy czym ceny wynikające z taryf, nie przełożą się na rachunki gospodarstw domowych w tym roku. Dla grupy odbiorców uprawnionych, w tym dla gospodarstw domowych wciąż będzie obowiązywała cena 500 zł/MWh netto" - wskazuje Urząd Regulacji Energetyki.

Ponadto Prezes URE odmówił zatwierdzenia taryfy spółce E.ON. "Ta sytuacja nie ma przełożenia na cenę, jaką grupy odbiorców uprawnionych, w tym gospodarstwa domowe, będą płacić za MWh. Dla nich również jest ona zamrożona na poziomie 500 zł/MWh" - czytamy w komunikacie.

Ile wyniosą taryfy u największych dostawców energii?

Taryfy PGE Obrót oraz Enea wyniosą 576 zł za MWh, Energa-Obrót - 574,6 zł, Tauron Sprzedaż - 576,7 zł, natomiast Tauron Sprzedaż GZE będzie sprzedawać energię za 574,1 zł za MWh netto.

Do końca roku odbiorcy indywidualni mogą korzystać z zamrożonych cen energii na poziomie 500 zł za MWh netto.

"Robimy wszystko, aby ceny energii elektrycznej dla polskich rodzin były jak najniższe. Taryfy zatwierdzone przez URE to bardzo ważny krok w kierunku odejścia od mrożenia cen prądu w 2026 roku. Mrożenie cen to rozwiązanie tymczasowe - podejmujemy szereg działań, aby od nowego roku nie było ono już potrzebne. Niższe taryfy oznaczają także niższe koszty mrożenia i więcej środków w budżecie na inne ważne wydatki, takie jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia czy wsparcie społeczne" - powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii.

