Pamiętaj o zabezpieczeniu roślin balkonowych na zimę. Inaczej nie przetrwają
Nie każdy wie, że zarówno rośliny ogrodowe jak również te rosnące w doniczkach na balkonach czy tarasach, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia na zimę. Jak postępować w przypadku tych drugich? Kluczowy będzie wybór odpowiednich pojemników, a także ich osłonięcie. Dzięki tym trikom rośliny przetrwają do kolejnego sezonu.
Spis treści:
- Jakie doniczki wybrać dla roślin balkonowych?
- Jak zabezpieczyć rośliny w dużych donicach przed mrozem?
- Jak zabezpieczyć przed mrozem małe doniczki?
- Okrywanie roślin na zimę
Jakie doniczki wybrać dla roślin balkonowych?
Balkonowe rośliny doniczkowe - tak samo jak te rosnące w gruncie, aby przetrwać niskie temperatury zimą, potrzebują odpowiedniej izolacji. W innym wypadku system korzeniowy zostanie nieodwracalnie uszkodzony. Już w momencie sadzenia powinno się zadbać odpowiednio o pojemniki, w których umieszczane są rośliny balkonowe. Te, które planujemy trzymać na zewnątrz przez całą zimę, muszą posiadać odpowiednio przystosowane doniczki. Nie sprawdzą się metalowe, szklane, ani te wykonane z cienkiego plastiku. Tworzywami, które zapewnią roślinie ochronę przed mrozem będą:
- Donice z terakoty
- Donice wykonane z grubego tworzywa
- Pojemniki drewniane
Jak zabezpieczyć rośliny w dużych donicach przed mrozem?
Duże i ciężkie donice najlepiej będzie od razu ustawić na materiale termoizolacyjnym, np. styropianie. Należy zrobić to przed wsadzeniem roślin, bo później przeszkodzą może okazać się ich ciężar. Należy jednak wiedzieć, że izolacja tylko od spodu będzie niewystarczająca - jesienią pojemniki należy więc owinąć grubą włókniną lub słomianą matą.
Jak zabezpieczyć przed mrozem małe doniczki?
Sprawa będzie łatwiejsza w przypadku małych, lżejszych doniczek. Wówczas wystarczy owinąć je materiałem izolacyjnym - świetnie do tego sprawdzi się m.in. gazeta. Jeśli spodziewane są ekstremalnie niskie temperatury, warto także włożyć je do większych pojemników, skrzyni czy kartonowych pudeł, układając wcześniej na dnie słomę lub styropian. Między doniczkami warto również powpychać wspomnianą, zgniecioną gazetę.
Okrywanie roślin na zimę
Rośliny doniczkowe na balkonie dobrze jest zabezpieczyć przez mrozem, okrywając dodatkowo ich naziemną część. Doskonale do tego sprawdzi się specjalna agrowłóknina czy słomiane maty. Niezwykle ważne jest, aby materiał jaki osłaniamy rośliny przepuszczał powietrze. Należy również pamiętać, aby rośliny miały w tym czasie dostęp do podłoża.