Spis treści: Jakie doniczki wybrać dla roślin balkonowych? Jak zabezpieczyć rośliny w dużych donicach przed mrozem? Jak zabezpieczyć przed mrozem małe doniczki? Okrywanie roślin na zimę

Jakie doniczki wybrać dla roślin balkonowych?

Balkonowe rośliny doniczkowe - tak samo jak te rosnące w gruncie, aby przetrwać niskie temperatury zimą, potrzebują odpowiedniej izolacji. W innym wypadku system korzeniowy zostanie nieodwracalnie uszkodzony. Już w momencie sadzenia powinno się zadbać odpowiednio o pojemniki, w których umieszczane są rośliny balkonowe. Te, które planujemy trzymać na zewnątrz przez całą zimę, muszą posiadać odpowiednio przystosowane doniczki. Nie sprawdzą się metalowe, szklane, ani te wykonane z cienkiego plastiku. Tworzywami, które zapewnią roślinie ochronę przed mrozem będą:

Donice z terakoty

Donice wykonane z grubego tworzywa

Pojemniki drewniane

Jak zabezpieczyć rośliny w dużych donicach przed mrozem?

Duże i ciężkie donice najlepiej będzie od razu ustawić na materiale termoizolacyjnym, np. styropianie. Należy zrobić to przed wsadzeniem roślin, bo później przeszkodzą może okazać się ich ciężar. Należy jednak wiedzieć, że izolacja tylko od spodu będzie niewystarczająca - jesienią pojemniki należy więc owinąć grubą włókniną lub słomianą matą.

Rośliny balkonowe należy odizolować od spodu, okryć doniczkę, jak również zabezpieczyć ich górną część Laura Passavanti 123RF/PICSEL

Jak zabezpieczyć przed mrozem małe doniczki?

Sprawa będzie łatwiejsza w przypadku małych, lżejszych doniczek. Wówczas wystarczy owinąć je materiałem izolacyjnym - świetnie do tego sprawdzi się m.in. gazeta. Jeśli spodziewane są ekstremalnie niskie temperatury, warto także włożyć je do większych pojemników, skrzyni czy kartonowych pudeł, układając wcześniej na dnie słomę lub styropian. Między doniczkami warto również powpychać wspomnianą, zgniecioną gazetę.

Okrywanie roślin na zimę

Rośliny doniczkowe na balkonie dobrze jest zabezpieczyć przez mrozem, okrywając dodatkowo ich naziemną część. Doskonale do tego sprawdzi się specjalna agrowłóknina czy słomiane maty. Niezwykle ważne jest, aby materiał jaki osłaniamy rośliny przepuszczał powietrze. Należy również pamiętać, aby rośliny miały w tym czasie dostęp do podłoża.

