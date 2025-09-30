Skąd bierze się wilgoć w szafie?

Wilgoć w szafie wpływa na powstawanie nieprzyjemnej woni zarówno na ubraniach jak i w samym meblu. Czasami problem jest tak duży, że dopiero wyprana odzież przenika brzydkich zapachem, co sprawia, że ponownie należy ją włożyć do pralki.

Wilgoć w szafie z ubraniami może wynikać m.in. z naszych błędów. Jeśli włożysz do szafy ubranie niedostatecznie wysuszone, problem z wilgocią w szafie może być permanentny. W związku z tym za każdym razem dokładnie sprawdzaj, czy ubranie dokładnie wyschło. Nawet para lekko mokrych skarpetek umieszczonych w szafie, może przyczynić się do powstawania w niej wilgoci i nieprzyjemnego zapachu.

Kolejną przyczyną wilgoci w szafie może być nieodpowiednia cyrkulacja powietrza. Zbyt ciasno ułożone ubrania i zbyt duże nagromadzenie odzieży w szafie mogą być źródłem brzydkiej woni i wilgoci. Postaraj się regularnie otwierać drzwi od szafy, by wpuścić do środka świeże powietrze, np. podczas wietrzenia mieszkania.

Układanie w szafie zbyt wielu rzeczy sprzyja powstawaniu brzydkiego zapachu 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się wilgoci z szafy?

Pierwszym krokiem do pozbycia się z szafy wilgoci i nieprzyjemnej woni, jest usunięcie z niej wszystkich ubrań i różnego rodzaju przedmiotów. Sprawdź, czy wyjęte z szafy ubrania są suche. Jeśli wyczujesz wilgoć, ponownie należy je wyprać i bardzo dokładnie wysuszyć.

Opróżnioną szafę pozostaw otwartą na kilka godzin i otwórz okno w pomieszczeniu, w którym stoi szafa. Wymieszaj ocet z wodą i taką miksturą dokładnie wyczyść wnętrze szafy miękką ściereczką.

Umieść w szafie sodę oczyszczoną, która pochłonie wilgoć i przykre zapachy. Dobrze sprawdzi się również m.in. żwirek dla kotów lub ryż. Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po specjalne pochłaniacze wilgoci, które oferowane są w sprzedaży w większości sklepów. Warto również zaopatrzyć się w dedykowane saszetki odświeżające, które z łatwością można umieścić w szafie.

Zaprowadź ład i porządek w domu. Porządki zacznij od szafy Polsat Polsat