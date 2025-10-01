Popularny odcinek drogi na Morskie Oko zamknięty

Tatrzański Park Narodowy informuje, że od 1 do 3 października br. (środa-piątek), w godzinach od 7:00 do 18:00, nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera, prowadzącej z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka.

Od strony Zakopanego droga będzie zamknięta za wejściem na szlak w kierunku Hali Gąsienicowej przez Brzeziny, choć wejście na szlak i parking pozostają dostępne od strony Zakopanego. Natomiast od strony Łysej Polany droga będzie zamknięta za wejściem na szlak z Zazadniej w kierunku Wiktorówek. Wejście na szlak i parking pozostają dostępne od strony Łysej Polany.

Przejazd na trasie Zakopane - Łysa Polana w obie strony będzie możliwy objazdem przez Murzasichle i Bukowinę Tatrzańską - wskazuje TPN.

Wykonawca prac drogowych zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub godzin prowadzonych realizacji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Woreczki higieniczne dla turystów

Tatrzański Park Narodowy realizuje pilotażowy projekt, który ma na celu ograniczenie problemu fekalizacji w Tatrach. W związku z tym TPN postanowił rozdawać turystom specjalne woreczki, które mają pomóc w ograniczeniu problemu "dzikich toalet" w górach - wskazuje TPN.

"Woreczki są wygodne i bezpieczne w użyciu oraz bezwonne i bezproblemowe w późniejszym transporcie - pozwalają w sytuacjach awaryjnych, które mogą zdarzyć się każdemu z nas - zadbać o czystość szlaków i przyrody Tatr" - informuje TPN.

Po użyciu woreczka wystarczy go szczelnie zamknąć zgodnie z opisem, przytroczyć do plecaka lub schować w bocznej kieszeni i wyrzucić do kosza na odpady zmieszane najlepiej poza granicami parku narodowego - tłumaczą przedstawiciele TPN.

W Punkcie Informacji Turystycznej TPN przy ulicy Chałubińskiego 44 w Zakopanem oraz w punktach wejścia do TPN (wszystkich z wyjątkiem Doliny Lejowej i Doliny Chochołowskiej) każdy chętny turysta może odebrać jeden woreczek na osobę.

"W miejscach, gdzie nie ma toalet, natura nie radzi sobie dużą liczbą turystów załatwiających swoje potrzeby na szlakach, w ich pobliżu, niejednokrotnie zbyt blisko cieków wodnych. Odchody zanieczyszczają wodę i glebę, a dla innych odwiedzających niosą nieprzyjemności z obcowania z naturą w parku narodowym. Odchodom niejednokrotnie towarzyszą porzucone chusteczki czy papier toaletowy" - czytamy w komunikacie TPN.

Organizuje zagracone mieszkania. "Często pojawiają się łzy" INTERIA.PL