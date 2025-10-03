Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie małe lub umiarkowane, a więcej chmur jedynie na wschodzie. Na północy Polski możliwe przelotne opady deszczu. Termometry wskażą ok. 10 st. C na południowym wschodzie, ok. 12 st. C w centrum, do 15 st. C na północnym zachodzie. Niższe wartości w rejonach podgórskich, tam od 5 st. C do 7 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy w Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, w kotlinach Sudeckich silne zamglenia. Na południu i wschodzie Podkarpacia słabe opady mżawki.

W sobotę od zachodu będą przemieszczać się przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i północy od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C. Chłodniej nad morzem oraz w rejonie podgórskim Karpat, tam ok. 10 st. C.

Odczujemy mocniejsze porywy wiatru, bowiem w centrum i na zachodzie będzie on umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na Pomorzu i południowym zachodzie w porywach do 70 km/h, lokalnie 75 km/h, południowy i południowo-wschodni. W Beskidach w porywach do 70 km/h, a w Sudetach do 90 km/h - wskazuje IMGW.

W niedzielę zdecydowanie większe zachmurzenie, tylko lokalnie możliwe niewielkie przejaśnienia. W wielu miejscach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach na ogół od 10 st. C do 14 st. C. Cieplej będzie nad morzem, tam ok. 15 st. C, natomiast chłodniej w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie od 7 st. C do 9 st. C.

W poniedziałek nadal duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 9 st. C. Wiatr umiarkowany miejscami dość silny, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek dużo chmur i opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 10 st. C na Podkarpaciu, ok. 14 st. C w centrum Polski, do 19 st. C na zachodzie.

Tylko jeden z dzień z temperaturą powyżej 20 st. C?

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu - informuje IMGW. Zrobi się jednak odrobinę cieplej, ponieważ temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 21 st. C. Chłodniej miejscami na Podkarpaciu i nad morzem, tam od 13 st. C do 15 st. C.

Niestety we czwartek znowu czeka nas ochłodzenie. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 st. C do 15 st. C.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL