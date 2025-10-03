Tajemnicze stworzenie z "zakazanego" lasu. Naukowcy odkryli nowy gatunek
W głębi trudno dostępnych, mglistych lasów Andów naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia. Podczas ekspedycji badawczej w Parku Narodowym Río Abiseo w Peru odnaleziono nieznanego dotąd nauce torbacza. Niewielkie, wielkookie zwierzę otrzymało nazwę Marmosa chachapoya i zostało sklasyfikowane jako nowy gatunek oposa myszatego.
Spis treści:
- Szukali tajemniczej wiewiórki
- "Ludzie z chmurnych lasów"
- "Zakazany" las
- Wyprawa pełna odkryć
Szukali tajemniczej wiewiórki
Do odkrycia doszło w 2018 roku, kiedy zespół biologów pod kierunkiem Silvii Pavan z Cal Poly Humboldt prowadził poszukiwania tajemniczej wiewiórki w rejonie stanowiska archeologicznego w Andach. Zamiast niej, natrafili na maleńkiego torbacza mierzącego zaledwie 10 centymetrów długości. Futro zwierzęcia miało czerwonobrązową barwę, a pyszczek ozdabiały charakterystyczne, maskowate pręgi. Już wtedy Pavan wiedziała, że mają do czynienia z czymś wyjątkowym - bowiem spokrewnione gatunki oposów rzadko występują na tak dużej wysokości, sięgającej 2664 metrów n.p.m.
"Ludzie z chmurnych lasów"
Przez kolejne lata badacze analizowali DNA oraz cechy morfologiczne stworzenia, porównując je z materiałami z muzealnych kolekcji na całym świecie. Wyniki ogłoszono w czasopiśmie "American Museum Novitates". Nazwa Marmosa chachapoya nawiązuje do ludu Chachapoya - "ludzi z chmurnych lasów", którzy zamieszkiwali ten region od około 800 roku n.e. aż do podboju przez Inków.
"Zakazany" las
Park Narodowy Río Abiseo, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, bywa nazywany "zakazaną puszczą" - nie dlatego, że wejście do niego jest całkowicie zabronione, lecz z powodu jego wyjątkowego statusu. Aby chronić rzadkie ekosystemy i unikalne gatunki, dostęp dla turystów jest surowo ograniczony, a wiele obszarów można odwiedzać wyłącznie w ramach wypraw naukowych. Strome góry, wilgotny klimat i brak infrastruktury dodatkowo sprawiają, że park pozostaje niemal nietknięty przez człowieka.
To tutaj żyje m.in. zagrożona wyginięciem wełnianka żółtoogonowa (Lagothrix flavicauda), przez lata uznawana za gatunek wymarły. Trudny dostęp i restrykcyjna ochrona sprawiają, że Río Abiseo jest nie tylko skarbnicą archeologicznych pozostałości Chachapoyów, ale także ostoją unikatowej fauny i flory.
Wyprawa pełna odkryć
Marmosa chachapoya to nie jedyny potencjalnie nowy gatunek zidentyfikowany podczas wyprawy. Zespół Pavan odnalazł również kilka innych nieopisanych jeszcze zwierząt, w tym gryzonia o półwodnym trybie życia.
Odkrycie nowego torbacza to nie tylko naukowa ciekawostka, lecz także ważny sygnał dla działań na rzecz ochrony przyrody. Jak podkreśla Pavan, takie znaleziska przypominają, że badania terenowe i troska o zachowanie ekosystemów są kluczowe dla przyszłości gatunków, których istnienia często nawet nie podejrzewamy. W "zakazanej chmurnej puszczy" Peru przyroda wciąż skrywa tajemnice, a Marmosa chachapoya stała się symbolem tych nieodkrytych jeszcze światów.