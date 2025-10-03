Spis treści: Szukali tajemniczej wiewiórki "Ludzie z chmurnych lasów" "Zakazany" las Wyprawa pełna odkryć

Szukali tajemniczej wiewiórki

Do odkrycia doszło w 2018 roku, kiedy zespół biologów pod kierunkiem Silvii Pavan z Cal Poly Humboldt prowadził poszukiwania tajemniczej wiewiórki w rejonie stanowiska archeologicznego w Andach. Zamiast niej, natrafili na maleńkiego torbacza mierzącego zaledwie 10 centymetrów długości. Futro zwierzęcia miało czerwonobrązową barwę, a pyszczek ozdabiały charakterystyczne, maskowate pręgi. Już wtedy Pavan wiedziała, że mają do czynienia z czymś wyjątkowym - bowiem spokrewnione gatunki oposów rzadko występują na tak dużej wysokości, sięgającej 2664 metrów n.p.m.

Marmosa chachapoya PEDRO PELOSO East News

"Ludzie z chmurnych lasów"

Przez kolejne lata badacze analizowali DNA oraz cechy morfologiczne stworzenia, porównując je z materiałami z muzealnych kolekcji na całym świecie. Wyniki ogłoszono w czasopiśmie "American Museum Novitates". Nazwa Marmosa chachapoya nawiązuje do ludu Chachapoya - "ludzi z chmurnych lasów", którzy zamieszkiwali ten region od około 800 roku n.e. aż do podboju przez Inków.

Kuelap - ukrya w chmurach twierdza Chachapoyów Deposit/East News East News

"Zakazany" las

Park Narodowy Río Abiseo, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, bywa nazywany "zakazaną puszczą" - nie dlatego, że wejście do niego jest całkowicie zabronione, lecz z powodu jego wyjątkowego statusu. Aby chronić rzadkie ekosystemy i unikalne gatunki, dostęp dla turystów jest surowo ograniczony, a wiele obszarów można odwiedzać wyłącznie w ramach wypraw naukowych. Strome góry, wilgotny klimat i brak infrastruktury dodatkowo sprawiają, że park pozostaje niemal nietknięty przez człowieka.

To tutaj żyje m.in. zagrożona wyginięciem wełnianka żółtoogonowa (Lagothrix flavicauda), przez lata uznawana za gatunek wymarły. Trudny dostęp i restrykcyjna ochrona sprawiają, że Río Abiseo jest nie tylko skarbnicą archeologicznych pozostałości Chachapoyów, ale także ostoją unikatowej fauny i flory.

Wełnik żółtoogonowy East News

Wyprawa pełna odkryć

Marmosa chachapoya to nie jedyny potencjalnie nowy gatunek zidentyfikowany podczas wyprawy. Zespół Pavan odnalazł również kilka innych nieopisanych jeszcze zwierząt, w tym gryzonia o półwodnym trybie życia.

Odkrycie nowego torbacza to nie tylko naukowa ciekawostka, lecz także ważny sygnał dla działań na rzecz ochrony przyrody. Jak podkreśla Pavan, takie znaleziska przypominają, że badania terenowe i troska o zachowanie ekosystemów są kluczowe dla przyszłości gatunków, których istnienia często nawet nie podejrzewamy. W "zakazanej chmurnej puszczy" Peru przyroda wciąż skrywa tajemnice, a Marmosa chachapoya stała się symbolem tych nieodkrytych jeszcze światów.

