Wakacje last minute za mniej niż 1000 zł? To jeden z najtańszych kierunków

Egipt to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polaków, którzy marzą o błogim wypoczynku pod palmami. Piękne plaże, dobra pogoda oraz wygodne hotele z basenami to tylko niektóre z powodów, dla których Egipt wciąż przyciąga masę turystów.

Kolejnym z nich są niskie ceny, które mogą nas bardzo pozytywnie zaskoczyć. Za tygodniowy wypoczynek w Egipcie w formule all inclusive zapłacimy już od 905 zł od osoby! Jak to możliwe? W takiej cenie obecnie możemy znaleźć wiele ofert last minute. Biura podróży kierują się zasadą, że lepiej sprzedać wycieczkę taniej niż nie sprzedać jej wcale. Z tego powodu krótko przed terminem wylotu możemy znaleźć oferty w niezwykle korzystnych cenach.

Bułgaria to także świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, ponieważ wiele hoteli oferuje animacje, aquaparki i atrakcje dostosowane do potrzeb najmłodszych. Dodatkowym atutem jest krótki lot z Polski - podróż trwa mniej niż dwie godziny, co sprawia, że jest to wygodny wybór zarówno na dłuższe wakacje, jak i spontaniczny wyjazd last minute.