Czy to prawda, że "już nie ma dzikich plaż" jak śpiewała to w swojej piosnce Irena Santor? Choć mogłoby się wydawać, że wraz z upływem lat wszystkie plaże nad Bałtykiem zostały odkryte przez turystów, nie jest to do końca prawda. Wciąż można jechać nad polskie morze i cieszyć się spokojem oraz szumem fal tylko dla siebie. Oto 10 propozycji nadmorskich miejsc, które z powodzeniem można nazwać bezludnymi.

Plaża w Lubiatowie

Lubiatowo to mała miejscowość położona na wybrzeżu kaszubskim, pomiędzy Łebą a Białogórą. Tutejsza plaża jest szeroka, pokryta drobnym, białym piaskiem i otoczona wydmami porośniętymi sosnowym lasem. Brak tłumów sprawia, że miejsce to jest idealne na spokojny wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Okolica oferuje piękne trasy rowerowe i piesze, prowadzące przez lasy i wzdłuż brzegu morza. Dodatkowo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Choczewskie Błota, który jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków.

Plaża w Lubiatowie jest szeroka, pokryta drobnym, białym piaskiem i otoczona wydmami porośniętymi sosnowym lasem 123RF/PICSEL

Plaża w Dębkach

Choć Dębki (dawna wioska rybacka) zyskują na popularności, wciąż można tu znaleźć odcinki plaży, które są niemal bezludne. Szczególnie w kierunku ujścia Piaśnicy, gdzie rzeka wpada do morza, można liczyć na ciszę i spokój. Plaża w Dębkach charakteryzuje się szerokim pasem piasku oraz malowniczymi wydmami. W okolicy warto odwiedzić rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki oraz skorzystać z możliwości spływu kajakowego rzeką Piaśnicą.

Na plaży w Dębkach można napotkać stare łodzie rybackie 123RF/PICSEL

Plaża w Rowach

Rowy to mała, urocza miejscowość, położona na zachód od Ustki. Choć tutejsza plaża przyciąga coraz więcej turystów, wciąż można znaleźć tutaj spokojne miejsca. Plaża w Rowach jest długa i szeroka, z jasnym piaskiem i urokliwymi wydmami. Okolica oferuje liczne atrakcje, w tym Słowiński Park Narodowy, z jego ruchomymi wydmami, jeziorami oraz unikalną florą i fauną. Warto również odwiedzić pobliskie jezioro Gardno, gdzie można uprawiać windsurfing oraz obserwować ptaki.

Plaża w Poddąbiu

Poddąbie to niewielka miejscowość położona na wschód od Ustki. Tutejsza plaża jest niemal dzika, otoczona klifami i lasem, co nadaje jej wyjątkowy, kameralny charakter. Jest to idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i spokoju. W okolicy znajdują się malownicze trasy spacerowe prowadzące przez lasy oraz wzdłuż klifów. Miłośnicy historii mogą odwiedzić pobliskie Swołowo, które słynie z dobrze zachowanej zabudowy szachulcowej, typowej dla tego regionu.

Plaża w Poddąbiu jest niemal dzika, otoczona klifami i lasem, co nadaje jej wyjątkowy, kameralny charakter 123RF/PICSEL

Plaża w Lubkowie

Lubkowo to kolejna niewielka miejscowość, położona nad Zatoką Pucką, niedaleko Pucka i Władysławowa. Plaża w Lubkowie jest mniej znana, co sprawia, że jest idealnym miejscem na relaks bez tłumów turystów. Tutejsza plaża jest piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza, co czyni ją bezpieczną dla rodzin z dziećmi. Okolica oferuje możliwość uprawiania sportów wodnych, w tym windsurfingu i kitesurfingu, a także wycieczki rowerowe po malowniczych trasach Półwyspu Helskiego.

Plaża w Lubkowie znajduje się niedaleko Władysławowa i jest mniej znana, a to sprawia, że jest idealnym miejscem na relaks bez tłumów turystów 123RF/PICSEL

Plaża w Jastrzębiej Górze (wschodnia część)

Jastrzębia Góra jest znana jako popularny kurort, jednak jej wschodnia część oferuje spokojniejsze miejsca. Plaża ta jest piękna, z wysokimi klifami i szerokim pasem piasku. Jest to idealne miejsce dla miłośników przyrody i spacerów wzdłuż morza. W okolicy można odwiedzić Lisi Jar, malowniczy wąwóz, który prowadzi na plażę, oraz latarnię morską Rozewie, skąd rozciąga się wspaniały widok na morze.

Plaża w Jastrzębiej Górze jest piękna, z wysokimi klifami i szerokim pasem piasku 123RF/PICSEL

Plaża w Czołpinie

Czołpino to mała, praktycznie nieodkryta przez turystów miejscowość położona na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Tutejsza plaża jest niezwykle malownicza, z szerokim pasem piasku i otaczającymi ją wydmami. Brak infrastruktury turystycznej sprawia, że miejsce to zachowało swój dziki charakter. W okolicy warto odwiedzić latarnię morską Czołpino oraz wybrać się na wędrówkę po ruchomych wydmach, które stanowią jedną z głównych atrakcji Słowińskiego Parku Narodowego.

Przez infrastruktury turystycznej plaża w Czołpinie zachowała swój dziki charakter 123RF/PICSEL

Plaża w Łukęcinie

Łukęcin to niewielka miejscowość położona między Pobierowem a Dziwnówkiem. Plaża tutaj jest szeroka i piaszczysta, a otaczający ją sosnowy las dodaje jej uroku. W Łukęcinie można liczyć na ciszę i spokój, z dala od zgiełku większych kurortów. Okolica oferuje możliwości pieszych i rowerowych wycieczek, szczególnie w kierunku pobliskiego Rezerwatu Przyrody Nadmorski Bór Bażynowy, który jest siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt.

Na plaży w Łukęcinie można liczyć na ciszę i spokój, z dala od zgiełku większych kurortów 123RF/PICSEL

Plaża w Pogorzelicy

Pogorzelica, położona na zachód od Niechorza, to kolejna mała miejscowość, która oferuje spokój i piękne, niemal dzikie plaże. Tutejsza plaża jest szeroka, piaszczysta i otoczona lasem, co tworzy idealne warunki do relaksu z dala od tłumów. Okolica jest doskonałym miejscem do spacerów i wycieczek rowerowych, zwłaszcza w kierunku jeziora Liwia Łuża, które jest rezerwatem ornitologicznym.

Pogorzelica to kolejna mała miejscowość, która oferuje spokój i piękne, niemal dzikie plaże 123RF/PICSEL

Plaża w Piaskach (Krynica Morska)

Piaski, znajdujące się na końcu Mierzei Wiślanej, są praktycznie nieznane wielu turystom, co sprawia, że plaże tutaj są niemal bezludne. Plaża w Piaskach jest szeroka, z jasnym piaskiem i otoczona wydmami. Jest to idealne miejsce dla osób szukających ciszy i spokoju. W okolicy warto odwiedzić Rezerwat Kormoranów i Czapli Siwej oraz wybrać się na piesze wycieczki po Mierzei Wiślanej.

Piaski (miejscowość na końcu Mierzei Wiślanej) są praktycznie nieznane wielu turystom, przez co plaże są niemal bezludne 123RF/PICSEL

Polskie wybrzeże Bałtyku wciąż oferuje więc wiele ukrytych skarbów w postaci prawie bezludnych plaż, które zachwycają naturalnym pięknem i spokojem. Każde z tych miejsc ma swój unikalny charakter i oferuje różnorodne atrakcje turystyczne, od pieszych i rowerowych wycieczek przez rezerwaty przyrody, po malownicze wioski i historyczne zabytki.

Korba na rower, odc. 2: Rowerem wzdłuż Bałtyku INTERIA.PL

Polecamy