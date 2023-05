Spis treści: 01 Za co Polacy kochają Chorwację?

Za co Polacy kochają Chorwację?

Podróże Okradziono cię podczas wakacji za granicą? Oto co musisz zrobić Chorwacja jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków wakacyjnych przez Polaków. Uwielbiają chorwackie jedzenie, widoki i piękne plaże. Poza tym jedną z zalet jest odległość, a więc wielu wybiera się tam samochodem. Z południa Polski można tam dojechać nawet w jeden dzień. Ważną kwestią są także przystępne ceny. Oczywiście można spędzić urlop w Chorwacji w luksusowym kurorcie, ale da się tam również znaleźć hotele na każdą kieszeń.

Chorwacja uchodzi za perłę Adriatyku i przyciąga zarówno fanów sportów wodnych oraz plażowiczów, jak i miłośników zwiedzania. Miejscami wartymi odwiedzenia jest, chociażby Dubrownik, Park Narodowy Jezior Plitwickich, Split oraz Zadar, a także Trogir i Pula.

W 2022 roku miało miejsce otwarcie mostu łączącego półwysep Pelješac z pozostałą częścią Chorwacji. Jest on sporym ułatwieniem dla turystów. Pozwala na podróżowanie m.in. do Dubrownika bez konieczności wjazdu na teren Bośni i Hercegowiny. Ponadto warto podkreślić, że w nocy z 31 grudnia 2022 roku na 1 stycznia 2023 roku Chorwacja stała się 27 krajem należącym do strefy Schengen. Poza tym dołączyła do grona państw będących członkami europejskiej unii walutowej.

Wyspa Cres

Za jedną z najpiękniejszych chorwackich wysp uchodzi Cres. Odznacza się ona nie tylko malowniczymi widokami, ale także wyjątkowym spokojem. Jest ona położona w północnej części Chorwacji. Jak się okazuje, najlepiej dotrzeć tam jadąc z Polski własnym samochodem, bo z lotnisk nie ma bezpośrednich połączeń. Na wyspę można się dostać drogą morską za pośrednictwem promu.

Zdjęcie Cres przypomina włoskie miasteczko / 123RF/PICSEL

Znajduje się tam kilka małych wiosek, ale głównym miastem wyspy jest odznaczające się brukowanymi ścieżkami Cres. Dla wielu przypomina ono jedno z włoskich miasteczek. Panuje tam spokojna atmosfera, a jego najważniejszym punktem jest nie tylko port rybacki, ale także piękna starówka. Spacery uliczkami, które skrywają liczne kawiarnie i restauracje, na długo zapadają w pamięci.

Wyspa zachęca przede wszystkim plażami i zatokami wolnymi od turystów, dzięki czemu można wypocząć bez tłumów i pływać w morzu ze spokojem. Cres gwarantuje widoki zapierające dech w piersiach, ale wartym odwiedzenia miejscem na wyspie jest również miejscowość Beli. Jej okolice zamieszkują sępy płowe. Rannymi ptakami zajmuje się tam centrum badawcze, które dba o ich szybki powrót do prawidłowego funkcjonowania.

Wyspa Lastovo

Miłośnikom ciszy i spokoju przypadnie do gustu niewielka wyspa Lastovo, która odznacza się licznymi lasami, wzgórzami i skalistą linią brzegową. Znajduje się ona na południu Chorwacji i jest częścią archipelagu o tej samej nazwie. To idealne miejsce do wypoczynku z dala od zgiełku miasta. Ta zielona wyspa oferuje błogie wakacje wśród śródziemnomorskiej roślinności. Od 2006 roku wyspa Lastovo jest parkiem przyrody.

To idealne miejsce na wędrówki różnego rodzaju szlakami i odkrywanie spektakularnych widoków. Na turystów czekają noclegi w uroczych pensjonatach i prywatnych kwaterach. Kamienne domy to charakterystyczna cecha wyspy. To one nadają jej niezwykłego uroku.

Zdjęcie Zaklopatica to niewielka zatoka, którą warto odwiedzić, będąc na wyspie Lastovo / 123RF/PICSEL

Wyspa Lastovo staje się coraz popularniejsza, ale nadal nie pojawiają się tam tłumy, a o gwarze i hałasie nie ma mowy. W dodatku plaże są niemal puste, a więc można tam wypocząć w ciszy i spokoju. Będąc na wyspie, warto odwiedzić stolicę, czyli Lastovo, która wyróżnia się unikalną architekturą, a także Pasadur i Zaklopaticę. Na wyspie zachowało się wiele zabytków sakralnych, a jednym z najważniejszych jest kościół św. Kosmy i Damiana.

Wyspa Mljet

Mljet to jedna z najpiękniejszych wysp Chorwacji. Leży w południowej Dalmacji i wyróżnia się nie tylko brakiem tłumów turystów, ale także cenną architekturą, niezwykłymi lasami oraz jeziorami, ale także klifami, jaskiniami i oczywiście czystymi wodami. Można się tam wybrać promem z półwyspu Pelješac i z Dubrownika na jednodniową wycieczkę, ale wyspa oferuje również bazę noclegową, a więc można tam pozostać na kilka dni.

Zdjęcie Klasztor benedyktynów na wyspie Mljet / 123RF/PICSEL

Wyspa Mljet to zdecydowanie idealne miejsce dla osób uwielbiających spacery po malowniczych ścieżkach, wypoczywanie na cichych plażach i podziwianie niezwykłych widoków. Do największych miejscowości wyspy zalicza się m.in. Polace, Pomena, Sobra i Babino Polje, gdzie znajduje się renesansowy dwór. Będąc na wyspie, warto zobaczyć Jaskinię Odyseusza, czy też Jezioro Wielkie i Małe. Na tym pierwszym znajduje się wysepka św. Marii wraz z benedyktyńskim klasztorem. Te zbiorniki wodne znajdują się na terenie Parku Narodowego Mljet, którego powierzchnia to ponad 5 hektarów.

