Kilkadziesiąt lat temu wakacje w Bułgarii były dla wielu ludzi symbolem luksusu. Dziś pobyt w Słonecznym Brzegu czy Złotych Piaskach to po prostu tania opcja na zagraniczny urlop. Ceny za tygodniowe wakacje all inclusive zaczynały się w tym roku od około 2500 złotych, choć można było znaleźć również jeszcze tańsze okazje.

Słoneczny Brzeg - Las Vegas Europy i Ibiza Wschodu

Największym i najpopularniejszym z bułgarskich kurortów jest Słoneczny Brzeg z ponad 800 hotelami. Są one położone na stosunkowo niewielkim obszarze, co sprawia, że kompleksy z basenami, leżakami i barami nie są zbyt rozległe. W tym nadmorskim miasteczku na stałe mieszka zaledwie około 1000 mieszkańców. Swój rozkwit przeżywa w sezonie letnim od czerwca do września, kiedy przyjeżdżają tam miliony turystów z kraju i zagranicy oraz sezonowi pracownicy.

Słoneczny Brzeg nazywany jest często Las Vegas Europy, a także Ibizą Wschodu. Pomiędzy wspomnianymi hotelami znajdują się liczne bary, kluby nocne, dyskoteki, restauracje, sklepy czy stragany. Spacerując niewielkimi uliczkami, można chwilami poczuć się jak nad polskim morzem - sklepiki z mniej lub bardziej niepotrzebnymi pamiątkami i w większości kiczowatymi koszulkami czy ręcznikami oraz tłumy turystów przypominają nieco rodzime miejscowości.

Zdjęcie Nocą Słoneczny Brzeg tętni życiem i rozświetla wybrzeże Morza Czarnego / archiwum prywatne

Wakacyjna pogoda w Słonecznym Brzegu

W porównaniu do Bałtyku i nadmorskich miejscowości w kurortach na Morzem Czarnym jest jednak zdecydowanie cieplej. To wielki plus tego wakacyjnego kierunku, bowiem dobra pogoda jest raczej pewna. W lipcu i sierpniu temperatury sięgają 30 stopni i rzadko te granicę przekraczają, od czasu do czasu jedynie mogą zdarzyć się przejściowe burze.

Choć upały nie dokuczają, w szczególności na plaży, gdzie nierzadko wieje przyjemny wiatr od strony morza, to jednak trzeba uważać z opalaniem, gdyż słońce bywa zdradliwe. Warto pamiętać o stosownej ochronie kremami z filtrem UV, zwłaszcza na twarz (SPF 50).

Zdjęcie Plaża w Słonecznym Brzegu jest czysta i zadbana, choć leżaki i parasole dość drogie / archiwum prywatne

Piękne plaże i niskie ceny, czyli zalety Słonecznego Brzegu

Plaże to kolejna wielka zaleta bułgarskiego wybrzeża. Ta w Słonecznym Brzegu jest szeroka, dość czysta, z pięknym piaskiem o złotawym odcieniu (wbrew pozorom nie tylko Złote Piaski takowy oferują). Minusem jest jednak jej zagospodarowanie - mało jest miejsca, na którym można beztrosko rozłożyć się z ręcznikiem czy własnym leżakiem, szczególnie w weekendy, kiedy do kurortu przyjeżdżają również Bułgarzy.

Większość powierzchni plaży zajmują rzędy równo ułożonych leżaków wraz z parasolami, za które trzeba zapłacić. Cena? Wysoka, jak na standardy stosunkowo niedrogiego kraju, jakim jest Bułgaria. Jeden leżak kosztuje 10 lewów, więc za komplet dwóch leżaków i jednego parasola trzeba zapłacić prawie 70 złotych za dzień!

Zdjęcie Bułgarskie wybrzeże charakteryzuje się pięknym piaskiem w złotym odcieniu / archiwum prywatne

Do niewątpliwych plusów urlopu w Bułgarii warto zaliczyć również wspomniane już niskie ceny - to najtańsze wybrzeże w Europie, pod względem kosztów może się z nim równać jedynie Albania, która jednak wiele lat później zaczęła rozwijać się turystycznie. Dodatkowo można wskazać na krótkie loty - z Katowic do Burgas przy dobrej pogodzie można dolecieć nawet w półtorej godziny.

Możliwe minusy wakacji w Słonecznym Brzegu

Nie wszystkim może jednak odpowiadać atmosfera Słonecznego Brzegu. Tłumy na plaży, uliczkach, przy straganach, w większości małe kompleksy hotelowe oznaczające często kolejki do barów, szukanie stołu w restauracji czy "rezerwacje" leżaków przy basenach, a także tętniące życiem wieczory i noce - to wszystko dla wielu osób będzie sporym minusem wakacji na bułgarskim wybrzeżu.

W opiniach o wielu hotelach można również zauważyć głosy narzekające na jedzenie. Niestety w wielu ośrodkach stawia się na masowe żywienie turystów w formule all inclusive, czyli ilość a niekoniecznie jakość. Również wśród ulicznych knajpek widać brak np. kuchni bułgarskiej, której pewnie część odwiedzających chętnie by spróbowała. Zamiast tego jest wiele fast foodów, punktów z szybką pizzą na kawałki czy kebabem.

Słoneczny Brzeg - co warto zwiedzić w okolicy?

Zdjęcie Będąc w Nesebarze, możemy podziwiać zachwycającą panoramę bułgarskiego wybrzeża / archiwum prywatne

Będąc w Słonecznym Brzegu, warto zwiedzić to, co cały region ma do zaoferowania. Przede wszystkim jest to sąsiadujące z kurortem miasteczko Nesebar, nazywane perłą Morza Czarnego lub bułgarskim Dubrownikiem. Podzielone jest na dwie części - nowoczesną z hotelami i plażami oraz starożytną, gdzie znajdziemy cerkwie, klimatyczną architekturę i wąskie uliczki. Można tam dojechać komunikacją miejską lub pojechać na zorganizowaną wycieczkę z przewodnikiem.

Zdjęcie Nesebar słynie z wąskich, urokliwych uliczek i klimatycznych knajpek z widokiem na morze / archiwum prywatne

W okolicy znajduje się również inne urokliwe miasta i miasteczka. Należy do nich m.in. romantyczny Sozopol z drewniano-kamienną architekturą, Bałczik nazywany białym miastem dzięki charakterystycznym wapiennym skałom czy Pomorie, gdzie znajduje się słone jezioro i muzeum soli.

Ze Słonecznego Brzegu organizowane są także wycieczki do tureckiego Stambułu. Choć taka wyprawa może okazać się dość męcząca, to jednak warto się na nią zdecydować. To wyjątkowe miasto, jedyne na świecie położone na dwóch kontynentach, trzeba odwiedzić choć raz w życiu, a dobra okazja ku temu pojawia się właśnie podczas urlopu na bułgarskim wybrzeżu.

