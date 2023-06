Zakaz walizek na kółkach w Dubrowniku

Podróże Najgorsze terminy na urlop. Tłumy turystów to dopiero początek Chorwacja cieszy się niemałym zainteresowaniem turystów nie tylko z Polski, ale również innych zakątków świata. Kraj nad Adriatykiem przyciąga urlopowiczów słoneczną pogodą, a także krajobrazem oraz architekturą, pysznym jedzeniem i przystępnymi cenami. Poza tym Polacy doceniają odległość, przez co chętnie wybierają się do Chorwacji samochodem.

Rok temu turyści spędzający urlop w Chorwacji spotkali się ze sporym ułatwieniem. Mowa o otwarciu mostu łączącego półwysep Pelješac z pozostałą częścią Chorwacji. Dzięki niemu można podróżować m.in. do cieszącego się ogromną popularnością Dubrownika bez konieczności wjazdu na teren Bośni i Hercegowiny. W tym roku na zwiedzających to historyczne miasto czeka jednak pewne ograniczenie. Tego lata w Dubrowniku zacznie obowiązywać zakaz poruszania się po centrum z walizkami na kółkach.

Zdjęcie Jesienią w Dubrowniku ma powstać system pozwalający pozostawić walizkę przed wejściem do centrum miasta, skąd zostanie przetransportowana do hotelu bądź innego miejsca noclegowego / 123RF/PICSEL

Władze Dubrownika wprowadzają zmiany

Zakaz walizek na kółkach w centrum Dubrownika jest tłumaczony hałasem, który powstaje w wyniku prowadzenia ich po brukowanych uliczkach. Miasto zamieszkuje 42 tys. osób. Większość z nich każdego lata ma się skarżyć na zaburzające ich komfort odgłosy. Władze Dubrownika wprowadziły już zakaz poruszania się po centrum za pomocą rowerów i elektrycznych hulajnóg, a teraz postanowiono ograniczyć hałas poprzez zakazanie walizek na kółkach.

Jak się okazuje, zakaz nie będzie oznaczał, że turyści będą musieli na dobre zrezygnować z tego tupu bagażu. Jesienią ma powstać system pozwalający pozostawić walizkę przed wejściem do centrum miasta, skąd zostanie przetransportowana do hotelu bądź innego miejsca noclegowego. Za taką usługę konieczne będzie uiszczenie opłaty. Władze miasta mają również w planach stworzenie podobnego systemu transportującego bagaże na lotnisku.

