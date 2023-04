Polacy pokochali Chorwację. Państwo nad Adriatykiem regularnie przoduje wśród kierunków, które obieramy podczas wczasowych wyjazdów. W 2022 Chorwację odwiedziło ponad milion Polaków. Jesteśmy na czwartym miejscu, jeśli chodzi o nacje najczęściej przyjeżdżające tam w celach turystycznych.

Chorwacja w maju

Oczywistą i najczęściej wybieraną porą roku do takich wypadów jest lato. Niektórzy jednak wolą poczuć urlopowy luz nieco wcześniej, unikając tym samym zatłoczonych plaż, korków i niewątpliwie zawyżonych w szczycie sezonu cen. Z drugiej strony mniej pewnym punktem jest wtedy pogoda. Na komfort plażowania wpływa także temperatura wody, która siłą rzeczy tuż po zimnych miesiącach nie dorównuje tej z sierpnia czy września.

Reklama

Niemniej w sieci, na blogach prowadzonych przez osoby mieszkające w Chorwacji bądź związane z krajem bardzo blisko, znaleźć można głównie opinie mówiące o tym, że maj to bardzo dobra pora na urlop nad Morzem Adriatyckim.

Czytaj również: Najtańsze all inclusive na wakacje 2023. Gdzie za mniej niż 3 tys. zł?

Jaka pogoda na początku maja w Chorwacji? "Jest przyjemnie ciepło i słonecznie"

"W maju w Chorwacji jest przyjemnie ciepło i słonecznie" - czytamy na blogu "Polako", prowadzonym przez panią Ewelinę, Polkę mieszkającą w Dalmacji. "Temperatura powietrza w ciągu dnia waha się w przedziale 22 - 25 [stopni Celsjusza - przyp. red.]. Osoby wybierające się na wybrzeże mogą liczyć na ładną i raczej bezdeszczową pogodę. Rzadko kiedy w maju pojawią się kilkudniowe deszcze, a jeśli już wystąpią jakieś opady są one przejściowe i zaraz po nich pojawia się na niebie słońce".

Instagram Post Rozwiń

Spoglądając na prognozy pogody na maj 2023 w takich znanych turystycznych miejscowościach jak Split czy Zadar, widzimy potwierdzenie tych słów. Pierwsza połowa maja powinna być słoneczna z temperaturami dziennymi w okolicach 18, 19 do nawet 24 stopni w cieniu. W drugiej przewidywane są delikatne opady, ale temperatura powietrza nadal będzie dość wysoka jak na tę porę roku.

W maju w Chorwacji jest przyjemnie ciepło i słonecznie - czytamy na blogu "Polako"

Zdjęcie Chorwacja / 123RF/PICSEL

Czy można się kąpać w Chorwacji w maju?

Na łamach innego polskiego bloga poświęconego Chorwacji, "Crolove", czytamy, że "w maju w Chorwacji powoli zaczyna się lato. Jest przyjemne ciepło, ale wciąż bez uciążliwych upałów".

"Temperatura wody w maju w Chorwacji waha się w granicach 16-20 stopni (czyli tyle ile wynosi temperatura Bałtyku latem)" - piszą dalej autorzy, dodając, że późną wiosną spokojnie można zażywać kąpieli morskich, nawet jeśli miejscowi mogą dziwnie na nas patrzeć...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wbrew pozorom w okolicach Dubrownika chociażby można spotkać w maju wiele osób, kąpiących się w Morzu Adriatyckim. Na stronie "Seatemperature", specjalizującej się w dostarczaniu danych na temat temperatury wody w morzach, widnieje informacja, iż w pobliżu większości turystycznych, nadmorskich miast jak wspomniane Split, Zadar, Dubrownik czy Pula albo Rijeka średnio woda ma bardzo podobną temperaturę - około 18,5 stopnia. W najzimniejszych momentach w tym miesiącu może ona spaść do 14,5, a w najgorętszych wzrosnąć nawet do 22.

Dowiedz się więcej: Samochodem do Chorwacji. Wszystko, co musisz wiedzieć

Ceny w Chorwacji w maju

Tak zwany wysoki sezon zaczyna się w Chorwacji już w czerwcu, a zatem maj jest ostatnim momentem przed wrześniem, kiedy możemy odwiedzić Dalmację, Istrię czy Kvarner, płacąc mniej chociażby za noclegi. Właściciele hoteli, pensjonatów czy prywatnych kwater chcą przyciągnąć klientów i zacząć już zarabiać, zanim nadejdzie lato.

Za tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Puli, w północnej części kraju, zapłacimy około 800 - 900 złotych. Im dalej na południe, tym drożej. W Zadarze i Splicie to koszt około 1000 złotych. Najwyższe ceny są tradycyjnie w Dubrowniku, ale rezerwując noclegi jeszcze w kwietniu ceny za tydzień dla dwóch osób wahają się w okolicach 1200 złotych.

Ci, którzy podróżują samolotem, mogą także wziąć pod uwagę fakt, iż w maju ceny lotów są nieco niższe niż w lecie.

Instagram Post Rozwiń

Gdzie na majówkę do Chorwacji?

"Niestety nie da się prosto odpowiedzieć na tak postawione pytanie" - czytamy na "Crolove". "Teoria i uśrednione temperatury z lat poprzednich mówią, że w pogoda w maju powinna być lepsza i pewniejsza na południu kraju. Praktyka pokazuje jednak, że to nie takie oczywiste. Już kilkukrotnie, podczas Majówki w Chorwacji mieliśmy lepszą pogodę w Zagrzebiu czy na Istrii niżeli w południowej Dalmacji, gdzie zostaliśmy przywitani oberwaniem chmury i deszczem trwającym 3 dni".

Chociaż wybrzeże chorwackie ma dokładnie 1777 kilometrów długości, to czasem w rejonach północnych, gdzie teoretycznie powinno być chłodniej niż na południu (chociażby we wspomnianej Dalmacji), pogoda bywa o wiele lepsza. Jak polecają osoby mieszkające w Chorwacji, najlepiej po prostu kierować się prognozą pogody.

Warto także wziąć pod uwagę, że oprócz słonecznych i przyjemnych dni, mogą trafić się momenty chłodniejsze czy nawet deszczowe. Na majowy wyjazd do Chorwacji dobrze zabrać chociażby lekką kurtkę czy bluzę oraz cieplejsze buty na wieczór i w razie ewentualnych opadów.

Dowiedz się więcej: Zna trasę Polska-Chorwacja jak własną kieszeń. Oto, przed czym ostrzega turystów

Majówka w Chorwacji: co robić?

Zdjęcie Zadar / 123RF/PICSEL

Maj może nie jest optymalny do plażowania w Chorwacji, ale z pewnością jest idealną porą na zwiedzanie i aktywny wypoczynek. Pani Ewelina z bloga “Polako" poleca właśnie w tym miesiącu postawić na zwiedzanie miast o bardzo bogatej historii - Zadaru, Splitu, Dubrownika, Zagrzebia - oraz przepięknych parków narodowych. Pogoda w maju pozwala na to, by przyjemnie spędzić w ten sposób czas, unikając letnich upałów, które potrafią mocno doskwierać w lipcu czy sierpniu.

Z polecanych miejsc na łonie natury, które warto zobaczyć na pierwszych miejscach wymieniane są parki narodowe Krka, Velebit i park Jezior Plitwickich. Poza tym niesamowite widoki oferują jezioro Vranjaca, źródło rzeki Cetina oraz kanion rzeki Zrmanja.

Czy warto jechać do Chorwacji w maju?

Odpowiedź jest prosta: tak. Maj to początek sezonu turystycznego, nie ma więc jeszcze tłumów turystów, które pojawiają się później w okresie letnim. Wiosną w Chorwacji można już cieszyć się słońcem oraz ciepłą i przyjemną pogodą, odwiedzając plaże, a nawet zażywając kąpieli w Adriatyku.

Maj to również dobry czas na zwiedzanie miast, takich jak Split, Dubrownik czy Zadar, które są zwykle bardzo zatłoczone w sezonie letnim. Należy jednak pamiętać, aby zabrać odpowiednie ubrania. Niektóre miejsca mogą być też jeszcze zamknięte, zwłaszcza na mniejszych wyspach, gdzie sezon turystyczny zaczyna się później.