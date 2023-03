Kilka dni temu na łamach naszego serwisu pochyliliśmy się nad tematem związanym z przejazdem z Polski do Chorwacji pociągiem, o czym już od kilkunastu miesięcy głośno mówiło się w przestrzeni publicznej. Okazało się jednak, że bezpośredni pociąg z kraju nad Wisłą nad Adriatyk nie zostanie uruchomiony.

I jak informuje nasz dziennikarz Bartosz Kicior: "Do Chorwacji można bowiem z Polski dojechać pociągiem, ale nie bezpośrednio. Wcześniej trzeba dotrzeć do Pragi, Budapesztu, Bratysławy bądź Wiednia i dopiero w którymś z tych miast przesiąść się w skład jadący do Rijeki, Zagrzebia czy Splitu".

Jak zaplanować podróż autem do Chorwacji?

Istnieje oczywiście możliwość szybkiego i komfortowego podróżowania do Chorwacji, wybierając drogę powietrzną, ale wciąż wielu Polaków jeździ tam samochodami. Zanim jednak wsiądziemy do auta i spędzimy kilkanaście godzin za kierownicą, warto zapoznać się z kilkoma radami, dzięki którym unikniemy przykrych sytuacji i sprawnie dotrzemy do naszego celu.

Jaką drogę wybrać, gdzie tankować paliwo, gdzie uważać na wzmożone kontrole policji, ile kosztują mandaty w krajach, przez które wiedzie nasza droga i ile czasu oraz pieniędzy ona pochłonie - o tym wszystkim opowiada Oskar Bryja, polski youtuber od kilku lat mieszkający w Chorwacji, który trasę samochodem z Polski nad Adriatyk pokonywał już kilkadziesiąt razy.

Zdjęcie Największe koszty podczas podróży autem do Chorwacji stanowią paliwo i winiety na autostrady / 123RF/PICSEL

Na jednym ze swoich ostatnich filmów na YouTube Oskar Bryja dokładnie opisuje swoją podróż z Poznania do Zagrzebia, dzieląc się z internautami spostrzeżeniami i radami, ale również uwieczniając za pomocą kamery jego wielogodzinną eskapadę.

Oskar swoją podróż do Chorwacji rozpoczął o godzinie 9 rano w Poznaniu, gdzie zatankował do pełna swój samochód i kierował się na bezpłatną drogę ekspresową S5 w kierunku Wrocławia. Po dojechaniu do stolicy Dolnego Śląska obrał kierunek na autostradę A4, za którą możemy zapłacić dzięki aplikacji mobilnej lub wykupując bilet na stacji paliw.

Kilkunastogodzinna podróż samochodem do Chorwacji bez wątpienia jest męcząca, zwłaszcza kiedy nie mamy zmiennika za kierownicą. Youtuber z uwagi na swoje duże doświadczenie w pokonywaniu tej trasy, nie zatrzymuje się po drodze na nocleg, ale dla tych, którzy chcieliby odpocząć i spędzić noc w hotelu, ma konkretną radę.

Oskar uważa, że najlepszym miejscem na zrobienie sobie dłuższej przerwy w podróży i przespanie nocy w komfortowych warunkach jest Wiedeń lub Budapeszt. Sam kilkukrotnie korzystał z noclegu w tych miastach i z uwagi na możliwość ich zwiedzenia, bardzo poleca te stolice.

Zdjęcie Podróż samochodem z Polski do Chorwacji trwa około 11 godzin, dlatego warto zaplanować po drodze nocleg / East News

Oskar po dotarciu do Katowic i minięciu miasta kieruje się w stronę czeskiej Ostrawy, by na stacji paliw w Mszanie zatrzymać się na pierwszy postój. To właśnie tam Polak tankuje auto do pełna i dokonuje zakupu austriackich winiet autostradowych. Taką winietę należy nakleić na przednią szybę samochodu. Co ciekawe, Austria jest ostatnim krajem, gdzie obowiązują jeszcze winiety naklejane na szybę.

W czeskie i słoweńskie winiety Oskar zaopatruje się dzięki aplikacji w telefonie, a w swoim materiale dokładnie, krok po kroku objaśnia, jak należy to zrobić. Istnieje również możliwość kupienia winiety w specjalnych budkach umieszczonych przy granicy danego kraju, ale należy liczyć się z tym, że zwłaszcza w wakacje kolejki do takich punktów sprzedaży są zazwyczaj bardzo długie, dlatego wygodniejszym i szybszym sposobem jest nabycie ich przez specjalne aplikacje.

Jeśli z jakiegoś powodu nie wykupimy winiety na autostradę - na przykład w Słowenii - to niemal na pewno musimy liczyć się z bardzo wysokim mandatem - twierdzi youtuber.

Po opuszczeniu stacji benzynowej w Mszanie, polski youtuber przekracza granicę z Czechami i podąża w kierunku Ostrawy, a następnie do Brna, gdzie wjeżdża na autostradę prowadzącą do Wiednia. Jadąc przez Czechy należy uważać na policyjne patrole, z którymi najczęściej można mieć do czynienia przy austriackiej granicy, gdzie kończy się odcinek autostrady. Oskar przywołuje trzy takie przypadki, kiedy podczas zwężania się autostrady i ograniczenia prędkości do 70 km/h, dostał mandaty za zbyt szybką jazdę - o czym mówi w swoim materiale wideo.

Zdjęcie Jadąc przez Austrię musimy uważać na radary i odcinkowe pomiary prędkości / 123RF/PICSEL

Po wjechaniu na terytorium Austrii, zdaniem Oskara, pod żadnym pozorem nie powinniśmy przekraczać dozwolonej prędkości. "Mandaty są horrendalnie drogie, a radary czyhają wszędzie. Austriacy mają dwie metody, jakimi mogą was przyłapać na przekroczeniu prędkości. Pierwsza, to radary i są one regularnie przestawiane, więc żadne aplikacje pokazujące radary, raczej nie pomogą. Co więcej - jeśli korzystacie z takiej aplikacji, możecie dostać za to mandat, jeśli policja to ogarnie. Druga sprawa to odcinkowe pomiary prędkości, które w Austrii są co chwilę. One czasami są oznaczone, a czasami nie są" - przestrzega Oskar Bryja.

Autostrada spod granicy prowadzi aż do Wiednia, gdzie trafia się na tamtejszą, bardzo wąską obwodnicę. Z tego tytułu bardzo często możemy utknąć w korku, który najbardziej uciążliwy jest między godziną 15 a 18.

Oskar nie chcąc spędzać czasu w korku, zatrzymuje się na stacji benzynowej pod Wiedniem. Jeśli chcemy skorzystać z toalety na parkingu, należy pamiętać o zabraniu ze sobą kilku euro, bo wszystkie toalety w Austrii są płatne. Klient otrzymuje jednak bon o wartości 50 eurocentów, który może wykorzystać podczas zakupów na terenie stacji.

Zdjęcie Za brak winiety uprawniającej na przejazd autostradą grozi nam wysoki mandat / 123RF/PICSEL

Po minięciu Wiednia Oskar kieruje się w stronę Słowenii, a konkretnie na przejście graniczne prowadzące do miasta Maribor. Po krótkim postoju na posiłek, youtuber rusza w dalszą drogę na Zagrzeb, które jest jego miejscem docelowym. Największym udogodnieniem od stycznia br. dla podróżujących samochodem do Chorwacji jest przejazd przez granicę słoweńsko-chorwacką bez kontroli, gdyż Chorwacja niedawno dołączyła do Strefy Schengen. Dzięki temu unikniemy długiego postoju na przejściu granicznym i odprawy paszportowej.

"Jest to naprawdę duża zmiana. Nie będzie już stania w korkach nigdy więcej na tej granicy. Od ponad dziesięciu lat jeżdżę do Chorwacji i nie sądziłem, że doczekam się tej chwili. To coś naprawdę wspaniałego" - mówi podekscytowany Polak. Jeśli chodzi o chorwackie autostrady, to płatności dokonujemy na bramkach wyjazdowych, gdzie honorowane są karty płatnicze.

Zdjęcie Podróż samochodem z Poznania do Zagrzebia wynosi około 900 złotych / 123RF/PICSEL

Ile trwa podróż do Chorwacji i ile kosztuje?

Przejechanie odcinka Poznań - Zagrzeb zajęło Oskarowi 11 godzin i 50 minut. Pokonał on 1104 kilometry, a średnie spalanie w jego samochodzie wyniosło 5,8 litra na 100 kilometrów. Pierwszy koszt, jaki poniósł Oskar wybierając się z Poznania do Zagrzebia, to zatankowanie samochodu do pełna oraz kupno espresso i małej wody mineralnej. Youtuber wydał wówczas 358,14 zł.

Na jego drugim paragonie ze stacji paliw w Mszanie widnieje kwota 272,97 zł. Obejmuje ona 25 litrów paliwa (olej napędowy) i winietę austriacką za 50 zł. Następnie Oskar kupił czeską winietę przez aplikację i wydał na nią 62,40 zł. Winieta słoweńska kosztowała go 70,82 zł. W Słowenii za kanapkę z kurczakiem i napój kupione na stacji benzynowej wydał 35 zł. Z kolei ostatni odcinek jego podróży - autostrada od słoweńskiej granicy do Zagrzebia wyniosła go 30,23 zł.

Oskar podczas prawie dwunastogodzinnej podróży samochodem z Poznania do Zagrzebia wydał łącznie 829,56 zł.

Jeśli chcemy sprawdzić ceny innych, chorwackich autostrad, możemy je poznać na stronie hak.hr, gdzie dowiemy się, z jakie stawki obowiązują na poszczególnych bramkach autostradowych. Dzięki temu poznamy dokładną kwotę przejazdu przez Chorwację do naszego miejsca docelowego - podpowiada polski YouTuber od lat mieszkający w Chorwacji.