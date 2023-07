Spis treści: 01 Najmniejsze miasto świata - Hum w Chorwacji

02 Co zobaczyć w Hum?

03 Odwiedzając Hum przeniesiesz się w czasie

Najmniejsze miasto świata - Hum w Chorwacji

Hum to bajkowa wioska położona na Półwyspie Istria w północnej Chorwacji. Leży około 40 kilometrów od Rijeki, a także nieco ponad 20 kilometrów od granicy chorwacko-słoweńskiej. To niebywałe miejsce zamieszkuje obecnie 12-20 mieszkańców. W 2018 roku było ich 28, jednak od tego czasu populacja Hum nieco zmalała. Miasto zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.

To kamienne, odosobnione miejsce położone jest na malutkim wzgórzu pośród zielonych krajobrazów Istrii. Spacerując uliczkami Hum, możemy poczuć się jak na planie filmu historycznego. Zabytkowe kamienne uliczki, stare domy i kościoły skoncentrowane na niewielkiej przestrzeni sprawiają, że miasto jest niebywale przytulne. Nie jest ono tak popularne wśród turystów, dlatego raczej nie zastaniemy tam tłumów. W Hum znajdziemy też liczne stragany oraz restaurację, w której warto skosztować lokalnych specjałów m.in. trufli, lokalnych win, czy słynnego jemiołowego sznapsa.

Reklama

Zdjęcie Średniowieczne kamienne uliczki, place i kościoły - Hum to urokliwe miasto, w którym jest wiele do zobaczenia / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Piaszczyste plaże, lazurowa woda i niskie ceny. Trzy alternatywy dla Chorwacji

Co zobaczyć w Hum?

Faktycznie zwiedzenie miasta zajmie nam około godziny. To i tak może wydawać się długo, jak na dwie ulice, z których składa się Hum. Jednakże zwiedzanie tego miasta wcale nie polega na chodzeniu od punktu A do punktu B, a powolnym obserwowaniu detali, które nadają temu miejscu bajecznego charakteru.

Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od przejścia bramy miejskiej z XI wieku. Następnie powolnym spacerem możemy udać się do najważniejszej atrakcji Hum, czyli barokowego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Świątynię wybudowano w 1802 roku, na miejscu niegdyś stojących tam kościołów. Obok niego znajduje się 22-metrowa wieża kościelna z XVI wieku. Wnętrze świątyni zdobią obrazy oraz pięć marmurowych ołtarzy.

Następnym punktem wycieczki jest Muzeum Hum AurA zlokalizowane w jednej ze starych kamienic. Poświęcone jest ono historii miasta oraz dawnym rzemiosłom.

Zdjęcie Spacerując pięknymi kamiennymi uliczkami miasta Hum poczujemy się jak na planie filmowym / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Pilna wiadomość dla Polaków wybierających się do Chorwacji. Wydano ostrzeżenia

Odwiedzając Hum przeniesiesz się w czasie

Pierwsze domy w mieście Hum wybudowano już w XI wieku, za czasów panowania Imperium Franków. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1102 roku, kiedy to Hrabia Ulrich II podarował je patriarsze Akwilei. Stanowił wtedy miasto-fort z zamkiem wybudowanym wewnątrz wczesnośredniowiecznych murów.

Setki lat później, gdy Hum znalazł się pod kontrolą Wenecjan, odrestaurowano mury obronne, zbudowano wieże, a także ozdobiono znajdującą się tam kaplicę freskami. Historia tego miasta była dość burzliwa. Z powodu konfliktów i wojen burzono i odbudowywano system fortyfikacji, a obecny wygląd Hum został ukończony w XIX wieku.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Lawendowa wyspa w Chorwacji. Idealne miejsce na urlop