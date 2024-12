Zimowy sezon 2024/2025 na Jaworzynie Krynickiej zapowiada się wyjątkowo dzięki licznym nowościom, które zapewnią jeszcze większy komfort i różnorodność atrakcji dla odwiedzających. Wśród głównych zmian znalazło się wydłużenie toru skicrossowego do 900 metrów i zwiększenie jego szerokości do 7 metrów, co czyni go bardziej dostępnym, bezpiecznym i pełnym wrażeń. Nowością jest także malownicza leśna nartostrada — łagodna trasa idealna dla początkujących oraz tych, którzy preferują spokojniejszą jazdę w otoczeniu natury.