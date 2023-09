Spis treści: 01 Jak dotrzeć na Sycylię i dlaczego warto zdecydować się na objazdówkę?

02 Kolorowa i słoneczna Mesyna. Urokliwe miasto bez tłumów turystów

03 Pełne uroku Cefalù. Piękne plaże i niebywałe widoki

04 Tętniące życiem Palermo. Stolica doskonałego street foodu

05 Rajskie San Vito Lo Capo. Najpiękniejsza plaża Sycylii

06 Podróż w czasie w Agrigento i Selinunte. Greckie świątynie i nie tylko

07 Zachwycający krajobraz Taorminy. Najpiękniejsze widoki na Sycylii

08 Syrakuzy nazywane perłą Greków. Miasto pełne atrakcji i zabytków

Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym, otoczona z jednej strony Morzem Tyrreńskim, a z drugiej Jońskim. Od kontynentalnych Włoch oddziela ją Cieśnina Mesyńska, której szerokość to jedyne 3-16 kilometrów. Terytorium wyspy wynosi około 25 tys. kilometrów kwadratowych, przez co jest ona siódmą co do wielkości wyspą w Europie.

Różnorodność, jaką tam zastaniemy, sprawia, że na zwiedzenie całej wyspy potrzebujemy co najmniej dwóch tygodni. Począwszy od zróżnicowanego krajobrazu, który zachwyca pięknym błękitnym wybrzeżem otoczonym wysokimi skałami i zielonymi górami, kończąc na niebywałej, zróżnicowanej architekturze, która pozostała pamiątką po czasach panowania Greków, Arabów czy też Normanów. Podróż na Sycylię to jak odwiedzenie kilku krajów naraz.

Jak dotrzeć na Sycylię i dlaczego warto zdecydować się na objazdówkę?

Najczęściej wybieranym przez polskich turystów środkiem transportu jest samolot. Z Polski bezpośrednio na Sycylię dolecimy z Krakowa, Katowic, Warszawy oraz Wrocławia. Do wyboru mamy trasy:

Kraków, Katowice, Warszawaa - Katania,

Wrocław, Kraków - Palermo,

Katowice, Warszawa - Trapani.

Koszt biletów w obie strony na wrzesień to minimum 450 złotych, a maksymalnie 650 złotych. Pamiętajmy jednak, że podróżując poza sezonem, w miesiącach, w których wciąż jest tam ciepło, lecz nie upalnie zapłacimy dużo mniej. W październiku za loty w dwie strony z Katowic do Katanii zapłacimy już jedyne 305 złotych.

Najlepszym sposobem zwiedzania Sycylii jest samochodowa objazdówka po wyspie. Po pierwsze, Sycylia jest bardzo różnorodna, a najpiękniejsze miasta znajdują się dość daleko od siebie. Każde z nich ma coś innego do zaoferowania, dlatego pozostanie na kilka dni, a nawet tygodni w mieście przylotu nie ma sensu. Po drugie najpiękniejsze plaże znajdują się z dala od miast. Oczywiście po wyspie możemy poruszać się też pociągami lub autobusami, jednak nie jest to tak komfortowe.

Zdjęcie Mając samochód na Sycylii, dojedziemy w trudno dostępne miejsca jak np. plaża Sant'Elia / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Kolorowa i słoneczna Mesyna. Urokliwe miasto bez tłumów turystów

Mesyna to piękne miasto, które zachwyciło mnie swoimi kolorami i spokojem. W porównaniu do głośnego Palermo i zatłoczonej Katanii jest to miejsce ciche, powolne, a niekiedy i bezludne, nawet w szczycie sezonu.

W Mesynie warto zostać na kilka godzin albo i pół dnia. W tym czasie możemy przespacerować się kolorowymi uliczkami miasta, podziwiając zabytki, a także nietypowe kamienice w arabskim stylu. Następnie warto zwiedzić majestatyczną Katedrę Duomo z dzwonnicą, a także zobaczyć Chiesa di Santissima Annunziata dei Catalani uznawany za jeden z piękniejszych kościołów na Sycylii.

Zdjęcie Katedra Duomo di Messina / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Będąc w Mesynie, polecam zatrzymać się w popularnej cukierni La Dolceria i skosztować tam lokalnego przysmaku cannolo. Deser ten jest dość znany, jednak wbrew temu, co potocznie myślą turyści, nie jest to "tradycyjny włoski deser". Cannoli pochodzą z Sycylii i nigdzie, w żadnym regionie Włoch nie zjemy tak doskonałych "rurek z ricottą", jak właśnie tam. Cannoli, które kupimy w Rzymie, Wenecji czy we Florencji nie dorównują oryginalnym sycylijskim przysmakom. Delikatne i chrupiące ciastko wypełnione słodką, ale i lekko kwaskową ricottą to prawdopodobnie jedna z najsmaczniejszych słodkości, jakie Sycylia, a nawet całe Włochy mają do zaoferowania.

Zdjęcie Cannoli to popularny sycylijski deser, którego smak jest nie do podrobienia / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Pełne uroku Cefalù. Piękne plaże i niebywałe widoki

Kolejnym miejscem, w którym warto zatrzymać się, na co najmniej jeden dzień jest Cefalù, czyli przepiękna nadmorska miejscowość wybudowana pod 270-metrową skałą. Panorama miasta oglądana z plaży robi ogromne wrażenie, a porośnięte roślinnością wzgórza rozciągające się wzdłuż wybrzeża przypominają krajobraz, z którego słyną wyspy tropikalne.

Cefalù zwane jest "Miastem Normanów", ponieważ swoją świetność osiągnęło za panowania normańskiego władcy Rogera II. To on ufundował budowę katedry Duomo di Cefalù, która do dziś stanowi pamiątkę czasów Sycylii normańskiej. Piękne i wąskie uliczki miasta skrywają wiele perełek architektonicznych, na które możemy natknąć się zupełnie przypadkowo, spacerując po urokliwym starym mieście.

Zdjęcie Cefalu to urokliwe miasteczko z prawdziwie południowo-włoskim klimatem / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Cefalù to przede wszystkim idealne miejsce na plażowanie, chociaż w szczycie sezonu, zastaniemy tam spory tłok. Ciężko jednak powstrzymać się od kąpieli w krystalicznie czystej i ciepłej wodzie, zwłaszcza w upalny letni dzień, który w miesiącach wakacyjnych na Sycylii jest normalnością. Z Cefalù warto wybrać się na wycieczkę do Parku Naturalnego Madonie, gdzie można skorzystać z bardzo nietypowej infrastruktury noclegowej, o czym pisałam tutaj: Wynajęłam drewniany domek z otwieranym dachem i widokiem na gwiazdy na Sycylii. Świadoma turystyka zyskuje na popularności

Tętniące życiem Palermo. Stolica doskonałego street foodu

Obowiązkowym punktem w planie zwiedzania Sycylii jest Palermo będące stolicą regionu. Może i nie jest ono najpiękniejszym miastem na wyspie, a w internecie możemy spotkać się ze sprzecznymi opiniami na jego temat, moim zdaniem doskonale oddaje klimat Sycylii, a krótkotrwały pobyt dostarczy nam ciekawych i nietypowych doświadczeń. W Palermo warto zatrzymać się na kilka dni, głównie z uwagi na to, że jest ono idealną bazą wypadową, z której możemy pojechać na jednodniowe wycieczki zarówno do innych miast jak np. Cefalu, jak i na najpiękniejszą plażę na Sycylii.

W samym Palermo warto zobaczyć:

Katedrę Cattedrale di Palermo - niesamowita budowla, która łączy wiele stylów architektonicznych, w tym normański, bizantyjski, islamski, barokowy, gotycki, a także neoklasycystyczny.

- niesamowita budowla, która łączy wiele stylów architektonicznych, w tym normański, bizantyjski, islamski, barokowy, gotycki, a także neoklasycystyczny. Kaplicę Palatyńską Cappella Palatina - znajdująca się w Pałacu Normanów kaplica to z pewnością jeden z piękniejszych zabytków. Wybudowano ją w 1132 roku, a jej ściany i łuki są bogato zdobione złotymi mozaikami i rzeźbami.

- znajdująca się w Pałacu Normanów kaplica to z pewnością jeden z piękniejszych zabytków. Wybudowano ją w 1132 roku, a jej ściany i łuki są bogato zdobione złotymi mozaikami i rzeźbami. Katakumby opactwa kapucynów - absolutnie przerażające miejsce, w którym znajduje się prawie 8000 zmumifikowanych zwłok ludzkich, w tym dwuletniej dziewczynki Rosalii Lombardo, która nazywana jest najpiękniejszą mumią na świecie. Ciało dziewczynki, która zmarła w 1918 roku do dziś wygląda jak żywe. Sposób, w jaki postanowiono wyeksponować kości i mumie, sprawia, że miejsce jest dość upiorne. Kości umieszczone są w grobach, sarkofagach, jednak większość z nich przytwierdzono do wypchanych sianem, wiszących na ścianach worków, które mają imitować ciała.

W Palermo nie można pominąć doskonałego street foodu, z którego słynie stolica Sycylii. Lokalnej kuchni powinniśmy skosztować na największym targu ulicznym, czyli Mercato Ballarò. To miejsce, w którym wyraźnie odczujemy wpływy arabskie, nie tylko z uwagi na tradycyjną kuchnię, ale przede wszystkim na kulturę handlu, a także sposób nawoływania turystów.

Oto, czego musimy spróbować:

arancine - kulki ryżowe z różnorodnym narzędziem np. z szynką i mozzarellą lub mięsnym ragu,

sfincione - nazywane sycylijską pizzą,

frittura misto di pesce - smażone owoce morza w panierce,

polpo - ośmiornica, zazwyczaj gotowana, niekiedy też smażona,

pane e panelle crocchè - bułka z ziemniaczanymi krokietami i smażonymi placuszkami z mąki z ciecierzycy. Mimo że brzmi to mało ciekawie, zapewniam, że takie połączenie smakuje wyśmienicie.

stigghiole - grillowane flaki z cytryną i solą. Raczej nie zjemy tego dla przyjemności, ale jest to tego typu danie, które każda ciekawa smaków osoba powinna spróbować.

Podróżując po Sycylii samochodem, polecam nie wjeżdżać nim do centrum miasta. Jeśli nie znamy obyczajów czy kultury jazdy, możemy mieć spory problem w poruszaniu się tam samochodem. Odniosłam wrażenie, jakby nie panowały tam żadne zasady ruchu drogowego, a wykonywanie wszelkich manewrów takich jak skręcanie na skrzyżowaniu czy zmiana pasa polega na wciskaniu się na siłę. Nie liczmy na to, że ktoś nas tam przepuści, nawet jeśli to my mamy pierwszeństwo! Oczywiście powinniśmy przyzwyczaić się też to nieustannego dźwięku klaksonu, który używany jest tam częściej niż kierunkowskazy.

Palermo to również świetna baza wypadowa do dalszych podróży po Sycylii oraz jednodniowych wycieczek na najpiękniejsze plaże.

Zdjęcie Z Palermo dojedziemy samochodem do najpiękniejszych miasteczek i wiosek położonych tuż nad malowniczym wybrzeżem / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Rajskie San Vito Lo Capo. Najpiękniejsza plaża Sycylii

San Vito Lo Capo to urokliwa, niewielka nadmorska miejscowość położona w zachodniej części wyspy. Otoczona skalistymi wzgórzami długa i piaszczysta plaża rozciągająca się nad wybrzeżem z płytką i lazurową wodą tworzy rajski krajobraz, któremu przypisano miano najpiękniejszej plaży Sycylii. To idealne miejsce na całodniowe plażowanie oraz kąpiel w morzu.

Do San Vito Lo Capo dojedziemy samochodem w niecałą godzinę z Trapani oraz w niecałe dwie godziny z Palermo. W szczycie sezonu musimy spodziewać się tam tłumów, jednak jeśli chcemy uniknąć największego zgiełku, na plażę warto przyjść po godzinie 16, gdy turyści zaczynają z niej schodzić.

Zdjęcie Plaża w San Vito Lo Capo jest zachwycająca / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Podróż w czasie w Agrigento i Selinunte. Greckie świątynie i nie tylko

Selinunte, Agrigento, Segesta i Tindari - dla miłośników historii te miejsca będą prawdziwą turystyczną gratką. Wszystkie położone są na zachodnim wybrzeżu Sycylii, a podróżując między nimi najlepiej poruszać się samochodem.

Najważniejsze i najbardziej spektakularne zabytki znajdziemy w Agrigento, w którym znajduje się Valle dei Templi, czyli Dolina Świątyń, stanowiąca najważniejszy zespół zabytków starożytnych na Sycylii. W 1997 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie podziwiać tam możemy ruiny kompleksu doryckich świątyń,

Na mnie ogromne wrażenie zrobiły również ruiny greckiej świątyni w Selinunte. Budowla położona jest na wzgórzu, z którego możemy podziwiać piękną panoramę wybrzeża. Jest to miejsce, w którym przeniesiemy się w czasie, a bezpośrednie obcowanie z historią umożliwia nam fakt, że ruiny nie są ogrodzone, przez co z bliska możemy oglądać kunszt greckiego budownictwa.

Zdjęcie Park Archeologiczny w Selinunte robi ogromne wrażenie / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Zachwycający krajobraz Taorminy. Najpiękniejsze widoki na Sycylii

Ta niewielka miejscowość to prawdziwa perełka na mapie Sycylii. Jest ona pięknie położona, rozpościera się na stromych zboczach gór, a tym, co najbardziej robi wrażenie, są malownicze widoki na wybrzeże wyspy.

Zdjęcie Panorama, którą możemy oglądać z licznych punktów widokowych w mieście zapiera dech w piersi / Agata Zaremba/Interia.pl / archiwum prywatne

Jedną z najważniejszych atrakcji, która przyciąga turystów z całego świata, są ruiny greckiego teatru, który następnie został przebudowany przez Rzymian. Po Syrakuzach jest to drugi co do wielkości teatr na Sycylii. Oprócz niebywałego świadectwa historii, miejsce to stanowi doskonały punkt widokowy, z którego w oddali dostrzeżemy Etnę.

Wieczorem warto zgubić się w labiryncie wąskich uliczek starego miasta, gdzie czekają na nas urokliwe kamienice zdobione kwiatami, liczne bary i tętniące życiem restauracje.

Zdjęcie Taormina to pełne uroku miasteczko, w którym warto zagubić się w wąskich uliczkach starego miasta / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Syrakuzy nazywane perłą Greków. Miasto pełne atrakcji i zabytków

Syrakuzy to greckie miasto, o którym pierwsze wzmianki pojawiły się w 733 roku p.n.e., jednakże znaleziska archeologiczne świadczą o tym, że ta kolonia grecka powstała dużo wcześniej, nawet w XIV wieku p.n.e. W późniejszych latach wpadło w ręce Rzymian, Arabów, a następnie Normanów.

W Syrakuzach warto zatrzymać się co najmniej na jeden dzień. To urokliwe miasteczko, idealne na wakacyjny wypoczynek. Nie brakuje w nim też fascynujących atrakcji takich jak:

amfiteatr rzymski z III lub IV wieku n.e.,

teatr grecki z III wieku p.n.e. z wykutym w skale audytorium,

Latomia del Paradiso, czyli kamieniołom, z którego pozyskiwano materiały do budowy miasta Muzeum Archeologiczne Paolo Orsi,

Warta zobaczenia jest też Katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w historycznym centrum miasta.

Nietypowym miejscem godnym odwiedzenia jest również Park Villa Comunale. Niegdyś był on własnością żony burmistrza Salvatore Cacciolli. Kobieta była angielską ogrodniczką, dlatego park ten ma wiele cech ogrodu angielskiego. Stamtąd również możemy podziwiać piękną panoramę wybrzeża oraz Etnę.