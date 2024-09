Wraz z końcem września powoli nastaje jesienna aura i choć nie wszyscy ją lubią, trudno zaprzeczyć, że stwarza idealne warunki do weekendowych wyjazdów. Zmieniające się kolory liści tworzą malownicze scenerie, idealne na spacery czy zwiedzanie. Z kolei chłodniejsze dni sprawiają, że ciepła kawa czy herbata w lokalnych kawiarenkach smakują jak nigdy. Mniej zatłoczone turystyczne destynacje oraz niższe ceny noclegów to dodatkowe atuty, dzięki którym jesień to idealny czas na weekendowe wyjazdy. Jednym z miejsc, które zyskuje szczególnych walorów jesienią, jest Kazimierz Dolny nad Wisłą . Latem miejsce jest pełne turystów, jednak jesienią, gdy jego uliczki powoli pustoszeją, nabiera zupełnie innego charakteru.

Kazimierz Dolny, choć nie jest dużym miastem, oferuje wiele atrakcji. Miejscem dobrze znanym każdemu turyście jest wyłożony brukiem rynek, otoczony zabytkowymi budynkami z XVII wieku.



Na szczególną uwagę zasługują też kamienice braci Przybyłów, wzniesione w stylu renesansu holenderskiego i włoskiego. Należą one do najcenniejszych przykładów świeckiej architektury w Polsce z pierwszej połowy XVII wieku.



Nad rynkiem góruje kościół parafialny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 roku i rozbudowany w stylu renesansowym w latach 1610-1613. W jego wnętrzu znajdziemy najstarsze organy w Polsce, które pochodzą najprawdopodobniej z 1620 roku. Najpiękniej kościół farny prezentuje się w październiku, gdy otaczające go drzewa przybierają barwy jesieni.