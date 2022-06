Wyjeżdżając w podróż, nikt nie myśli o ewentualnych problemach ze zdrowiem. Tymczasem już za rogiem może czaić się na nas tajemnicza zemsta Montezumy. Biegunka podróżnych dotyka przede wszystkim osoby podróżujące do Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Jeśli nie zadbamy o profilaktykę, wyjazd może okazać się katastrofą.

Zobacz również: Metoda 20-20-20. Rób to dla swoich oczu

Czym jest zemsta Montezumy?

Zemsta lub klątwa faraona, zemsta sułtana czy zemsta Montezumy. Istnieje szereg potocznych określeń, którymi nazywa się przykrą wakacyjną dolegliwość - biegunkę podróżnych. Nieprzyjemna przypadłość dopada około 20 - 40 proc. osób podróżujących do obszarów wysokiego ryzyka - Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, Azji Południowej oraz większości Afryki, a także około 10 - 15 proc. przebywających na Bliskim Wschodzie czy w Chinach.

Reklama

Co ważne, biegunki podróżnych nie należy utożsamiać z klasycznym zatruciem pokarmowym. Przyczyną zemsty Montezumy jest bowiem odmienna flora bakteryjna, która nie istnieje na kontynencie europejskim. Organizmy mieszkańców Europy nie znają bowiem występujących w innych obszarach świata drobnoustrojów, co w momencie przedostania się mikroorganizmów do układu pokarmowego skutkuje biegunką.

Zdjęcie Pierwsze objawy choroby pojawiają się u turysty zwykle po około 2, 3 dniach po dotarciu do celu podróży / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Herbata z bananów. Pomaga na dobry sen i nie tylko

Zemsta Montezumy: objawy

Pierwsze objawy choroby pojawiają się u turysty zwykle po około 2, 3 dniach po dotarciu do celu podróży. U chorego zaobserwować można objawy ostrego zakażenia przewodu pokarmowego. Wśród najczęstszych objawów zemsty Montezumy wymienia się:

biegunkę, która może mieć charakter krwisty lub wodnisty,

odwodnienie,

ból brzucha,

nudności i wymioty,

gorączkę.

Biegunka utrzymuje się najczęściej przez około 3 do 4 dni. W niektórych, bardzo sporadycznych przypadkach może trwać ponad tydzień.

Zobacz również: Czujesz dziwny posmak w ustach? Tak ciało daje znać o poważnym problemie

Zemsta Montezumy: kogo najczęściej dotyka?

Na wystąpienie biegunki podróżnych narażone są szczególnie dzieci. U tych do 3 roku życia zemsta Montezumy ma dłuższy przebieg, a także większy stopień nasilenia. Dotyka aż 40 proc. wyjeżdżających za granicę. Co ważne, w tym wypadku nie istnieją specjalne środki zapobiegawcze. Ważną kwestią jest częste mycie rąk.

Na dolegliwości podczas podróży muszą uważać również kobiety w ciąży, gdyż często unika się podawania im lekarstw. Narażone są również osoby starsze. Seniorzy nierzadko zmagają się bowiem z chorobami towarzyszącymi, które mogą mieć wpływ na przebieg biegunki podróżnych.

Zobacz również: Maść z witaminą A+E. Regeneruje suchą i podrażnioną skórę

Zdjęcie Jednym z głównych źródeł bakterii, które wywołują biegunkę podróżnych jest woda / 123RF/PICSEL

Biegunka podróżnych: zapobieganie

Jednym z głównych źródeł bakterii, które wywołują biegunkę podróżnych, jest woda. Dlatego też nie zaleca się picia wody kranowej. Warto uważać również na zimne napoje, szczególnie lokalną lemoniadę.

Należy zwrócić większą uwagę na spożywane posiłki. Nie warto sięgać po surowe owoce i warzywa. Lepiej obierać je ze skórki, sparzyć bądź przegotować. Niech nie skuszą nas również posiłki sprzedawane na ulicy.

Zdjęcie W egzotycznych krajach lepiej unikać surowych owoców i warzyw / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać o częstym myciu rąk i odpowiednim nawadnianiu się. Zalecaną za granicą dietą jest ta oparta na lekkostrawnych posiłkach.

Pamiętajmy również o dobrym wyposażeniu swojej apteczki. Znaleźć powinien się w niej przede wszystkim probiotyk, który złagodzi dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz pomoże odbudować mikroflorę jelit. Warto zabrać ze sobą również węgiel.