Każda linia lotnicza ma swoje charakterystyczne barwy i logotypy, które wyróżniają ją spośród konkurentów na rynku. Logo i inne elementy identyfikacji danego przewoźnika możemy najczęściej znaleźć na ogonie samolotu oraz przedniej części kadłuba. Jednakże w większości znaczna część samolotów jest pomalowana na biało lub inny jasny kolor.

Mogłoby się wydawać, że samoloty są białe, ponieważ materiały, z których są wykonane mają właśnie taki kolor. Nic bardziej mylnego. Linie lotnicze na całym świecie decydują się na malowanie samolotów pasażerskich i nie jest to taki tani zabieg. Do pokrycia jednego samolotu potrzeba około 245 litrów, lub więcej w zależności od jego typu. Malowanie może kosztować linię lotniczą od 50 tysięcy dolarów (ponad 200 tysięcy złotych) do 200 tysięcy dolarów (niemal 800 tysięcy złotych). Dlaczego więc większość linii lotniczych decyduje się malować samoloty na biało?

Biała farba, a kwestie bezpieczeństwa

Jednym z ważniejszych powodów, dla których samoloty malowane są na biało, jest bezpieczeństwo. Ułatwia to pracę ekipom konserwacyjnym, które na jasnym tle szybko mogą wykryć nawet najmniejsze uszkodzenia. Dzięki temu możliwa jest szybka identyfikacja oraz naprawienie wycieków oleju, pęknięć oraz wszelkich usterek.

Biały kolor jest również łatwiej dostrzegalny z uwagi na kontrast między nim a tłem. Jest to szczególnie istotne dla ptaków, które lecąc, mogą dostrzec samolot i go ominąć. Malowanie samolotu na biało pomaga więc uniknąć zderzeń z tymi zwierzętami. Takie kolizje są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą powodować uszkodzenia najróżniejszych elementów konstrukcyjnych samolotu.

Na jasnej farbie, którą pokrywane są samoloty łatwiej można dostrzec wszelkie usterki

Biały kolor odbija słońce

Biała farba odbija promienie słoneczne, które nagrzewają samolot nie tylko zewnątrz, ale i od wewnątrz. Dzięki temu linie lotnicze minimalizują ilość energii potrzebnej do utrzymania komfortowej temperatury na pokładzie. Poza tym promieniowanie UV w teorii mogłoby uszkodzić plastik lub materiały kompozytowe, z których wykonuje się nowoczesne samoloty. Chodzi w szczególności o powierzchnie sterowe np. klapy i lotki, które znajdują się na skrzydłach.

Jasna farba nie blaknie

Kolejnym czysto ekonomicznym powodem, dla którego linie lotnicze wybierają jasne odcienie farby, jest fakt, że wyraziste i ciemne kolory pod wpływem światła słonecznego oraz warunków atmosferycznych po pewnym czasie tracą intensywność. Wyblaknięcie koloru oznaczałoby konieczność ponownego malowania samolotu, a ten proces jest jednak bardzo kosztowny.

