Wyspa miłości, Hollywood i niepowtarzalnych widoków — Skopelos

Grecja posiada około 6 tysięcy wysp, z których jedną jest Skopelos o powierzchni około 132 tysięcy km². Znajduje się ona w archipelagu Sporady, w zachodniej części Morza Egejskiego, pomiędzy wyspami Alonissos i Skiathos. Skopelos jest znana jako najbardziej zielona grecka wyspa, ponieważ ponad połowę jej terenów zajmują dziewicze lasy sosnowe. Turystów przyciągają malownicze plaże, surowa przyroda i lazurowe wody.

Plaża w Skopelos 123RF/PICSEL

Skopelos posiada typowy klimat śródziemnomorski, charakteryzujący się gorącymi latami i łagodnymi zimami. Najlepszym momentem na odwiedzenie wyspy jest lato, kiedy to średnia temperatura wynosi około 30 stopni Celsjusza. Ze względu na częste opady zimą, szczytowy sezon jest idealnym czasem na rozpoczęcie podróży.

To także miejsce o szczególnym znaczeniu dla fanów kina, ponieważ właśnie tam sfilmowano końcową scenę ślubną musicalu „Mamma Mia”. Od 2008 roku kapliczka Agios Ioannis stała się popularnym miejscem na ceremonie ślubne dla wielu zakochanych. W filmie został także wykorzystany przylądek Amarantos.

Agios Ioannis na wyspie Skopelos 123RF/PICSEL

Jak dostać się na Skopelos najszybciej i najtaniej?

Najbliższe lotnisko, do którego możemy się dostać jest na sąsiedniej wyspie Skiathos, skąd można dopłynąć promem na Skopelos. Niestety jednak te loty z Polski są długie i zazwyczaj obejmują przesiadkę np. w Mediolanie. Drogą wodną dopłyniemy także z portów w Volos, Evia Mantoudi, Salonikach i Alonissos. Najprostszą, najszybszą i najtańszą formą transportu będzie lot do Salonik, który trwa ok. 2 godzin. Za bilety lotnicze w najlepszym wypadku zapłacimy ok. 700 zł za osobę w dwie strony.

W okresie letnim odbywają się maksymalnie cztery rejsy tygodniowo z Salonik do Skopelos. Standardowo statek wypływa o 7:00 i dopływa ok. 11:00. Koszt biletu waha się pomiędzy 40.30 € a 115.20 €. Odległość między portami wynosi ok. 182 km. Firmy przewozowe udzielają także rabatów sięgających nawet 50% dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, mieszkańców wysp (posiadający specjalny numer identyfikacyjny), studentów greckich uniwersytetów publicznych oraz osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszami.

Agnontas - wioska rybacka otoczona sosnami 123RF/PICSEL

Noclegi na każdą kieszeń na Skopelos

Ceny noclegów na Skopelos są stosunkowo niskie w porównaniu do innych greckich wysp, takich jak Kreta, czy Zakynthos. Na stronie Booking znajdziemy oferty prywatnych gospodarzy na tydzień dla dwóch osób już od ok. 800 zł. W niektórych miejscowościach wynajmiemy pokój w hotelu 4-gwiazdkowym w czerwcu w tych samych kryteriach już za ok. 1500 zł. Oczywiście znajdziemy również kilka ofert w obiektach 5-gwiazdkowych, jednak na dany moment ceny rozpoczynają się już od ok. 8 tysięcy złotych wzwyż. W aplikacjach dostępne są różnorodne oferty dostosowane do wszelakich budżetów.

Widok z greckiej restauracji 123RF/PICSEL

Atrakcje Skopelos — widoki warte każdej ceny

Przede wszystkim na wyspie warto odwiedzić największe miasteczko, czyli Skopales Chora. Znajdziemy tam ok. 120 kościołów, a niektórych historia sięga nawet XI wieku. Na całej wyspie jest ich ok. 300, jednak nie do wszystkich można się dostać, gdyż część z nich jest prywatna. Warto rozglądać się za kościołami, kapliczkami i klasztorami w różnych uliczkach, bo mogą być ukryte niemalże wszędzie. W Skopales można wejść np. do „Christos”, Agios Michael Synadon, czy też do Panagitsa tou Pyrgo.

Istotnym punktem jest wspomniana Kapliczka św. Jana, która znajduje się na szczycie stromego zbocza na wysokości ok. 100 m n.p.m. Dostać się tam można tylko wykutymi w skale schodami. W centrum miasta możemy zajrzeć także do miejskiego Zamku Weneckiego — wejście po schodach zapewnia niepowtarzalny i najlepszy punkt widokowy na wyspie.

Uliczka w miasteczku Glossa na wyspie Skopales 123RF/PICSEL

Osoby pragnące zaznać doznań kulturowych powinny udać się do Rezydencji Vakratsa, czyli XVIII domu, w którym można cofnąć się w czasie. Podobne atrakcje znajdziemy w Muzeum Folkloru Skopelos, gdzie można podziwiać tradycyjne stroje, ceramikę, czy też narzędzia.

Warto przejść się starówką w drugim co do wielkości miasteczku — Glossa, a także odwiedzić Grobowce Sendoukia. Za najpiękniejsze plaże na wyspie uznaje się Stafylos, Panormos, Agnondas i Mila. Przyjezdni uwielbiają je ze względu na krystaliczną wodę i otaczającą je naturę.

